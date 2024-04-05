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Украинские нацбаты "Медведи SS" и "Тавр" переброшены в Николаев

Подполье: В Николаев переброшены бойцы нацбатальонов "Медведи SS" и "Тавр" ВСУ

5 апреля, 08:06
Нацбатальоны ВСУ стягиваются в Николаев. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Нацбатальоны ВСУ стягиваются в Николаев. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Киевское командование стягивает в Николаев военнослужащих националистических батальонов "Медведи SS" и "Тавр", расселяя их по квартирам. Об этом сообщил ТАСС представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

"Много появилось военных из штурмового батальона "Тавр" и даже из "Медведей SS" (штурмовое подразделение, созданное "Правым сектором"*. — Прим. Life.ru)", уточнил он.

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Ранее сообщалось, что в Харьков продолжают прибывать боевики из Франции, Чехии, Румынии, Польши и стран Прибалтики. Одно из расположений наёмников уже уничтожено Вооружёнными силами России. Также в развалины превращён завод по производству БПЛА вблизи города.

* Запрещённая в России экстремистская организация.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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