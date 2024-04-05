Подполье: В Николаев переброшены бойцы нацбатальонов "Медведи SS" и "Тавр" ВСУ

Украинские нацбаты "Медведи SS" и "Тавр" переброшены в Николаев

Киевское командование стягивает в Николаев военнослужащих националистических батальонов "Медведи SS" и "Тавр", расселяя их по квартирам. Об этом сообщил ТАСС представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.