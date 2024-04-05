Украинские нацбаты "Медведи SS" и "Тавр" переброшены в Николаев
Подполье: В Николаев переброшены бойцы нацбатальонов "Медведи SS" и "Тавр" ВСУ
Нацбатальоны ВСУ стягиваются в Николаев. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official
Киевское командование стягивает в Николаев военнослужащих националистических батальонов "Медведи SS" и "Тавр", расселяя их по квартирам. Об этом сообщил ТАСС представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Много появилось военных из штурмового батальона "Тавр" и даже из "Медведей SS" (штурмовое подразделение, созданное "Правым сектором"*. — Прим. Life.ru)", — уточнил он.
Ранее сообщалось, что в Харьков продолжают прибывать боевики из Франции, Чехии, Румынии, Польши и стран Прибалтики. Одно из расположений наёмников уже уничтожено Вооружёнными силами России. Также в развалины превращён завод по производству БПЛА вблизи города.
* Запрещённая в России экстремистская организация.