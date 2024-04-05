В МИД Молдавии заявили, что упавший на границе беспилотник принадлежит России
Упавший 4 апреля в Молдавии на границе с Украиной дрон принадлежит России. Такое заявление министерство иностранных дел республики опубликовало на своей странице в X.
Пост содержит слова осуждения в адрес РФ в связи с повторным случаем падения беспилотника, который "использовался Россией для удара по Украине". В ведомстве подчеркнули, что в прошлый раз дрон упал несколько месяцев назад.
Напомним, 4 апреля в Молдавии полиция нашла обломки БПЛА в районе, граничащем с Одесской областью. Военные сообщили, что дрон "Герань-2" обнаружили недалеко от села Этулия Вулканештского района. До этого обломки беспилотника были найдены в феврале: в ночь с 9 на 10 февраля, а после — 17-го числа. Оба раза фрагменты дрона были найдены недалеко от границы с Украиной.
ТАСС / Прокофьев Вячеслав