В МИД Молдавии заявили, что упавший на границе беспилотник принадлежит России

Упавший 4 апреля в Молдавии на границе с Украиной дрон принадлежит России. Такое заявление министерство иностранных дел республики опубликовало на своей странице в X.

Пост содержит слова осуждения в адрес РФ в связи с повторным случаем падения беспилотника, который "использовался Россией для удара по Украине". В ведомстве подчеркнули, что в прошлый раз дрон упал несколько месяцев назад.