"Целились в ХАМАС": Израиль нашёл себе оправдание за убийство семи волонтёров в Газе ЦАХАЛ: Израиль обстрелял волонтёров WCK, приняв их за радикалов из ХАМАС 5 апреля, 12:29 Израиль назвал ошибкой удар по волонтёрам в Газе. Обложка © ТАСС / ЕРА

Израиль нанёс удар по волонтёрам гуманитарной организации World Central Kitchen (WCK), в результате которого погибли семь человек, ошибочно приняв их за радикалов палестинского движения ХАМАС. Такими результатами расследования поделились в Армии обороны Израиля.

"Выводы расследования указывают на то, что этот инцидент не должен был произойти. Те, кто одобрил удар, были убеждены, что они нацелены на вооружённых боевиков ХАМАС, а не на сотрудников WCK", — говорится в заявлении.

Там добавляется, что удар по гуманитарной миссии является несомненной ошибкой Израиля, причиной которой стала неверная идентификация целей. В руководстве армии подчеркнули, что снимут с должностей офицеров, которые были ответственны за принятие решения об атаке.

Авторы Татьяна Миссуми