Колокольцев представил новых руководителей трёх территориальных органов МВД
Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей трёх территориальных органов МВД России. Об этом сообщила в пятницу, 5 апреля, официальный представитель ведомства Ирина Волк. Она напомнила, что в соответствии с указом президента начальником Управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре назначен полковник полиции Сергей Ветохин, министром внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике стал генерал-майор полиции Вячеслав Крючков, а начальником УМВД России по Томской области — полковник полиции Александр Никульников.
Колокольцев охарактеризовал своих коллег как грамотных и обладающих большим практическим опытом.
"Представленных руководителей отличают высокие профессиональные качества, умение на должном уровне организовать служебную деятельность. Рассчитываю, что на более ответственных участках вы в полной мере сможете реализовать свой потенциал и достойно справитесь с возложенными функциональными обязанностями", — сообщил глава МВД.
Колокольцев потребовал обеспечить на местах чёткое реагирование на любое изменение оперативной обстановки. Отдельно он остановился на спектре вопросов, касающихся антитеррористической защищённости и одновременно призвал наращивать усилия по выявлению и пресечению каналов ресурсной поддержки структур, призывающих интернет-пользователей к участию в экстремистской и иной деструктивной деятельности, в том числе с использованием электронных платёжных средств.
Ранее президент Владимир Путин, выступая на заседании коллегии МВД, поручил силовикам обновить подходы к миграционной политике. В ходе выступления президент также отметил, что РФ доберётся до заказчиков теракта в "Крокус сити холле". Президент подчеркнул, что важно установить не только непосредственных исполнителей, "но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния". Кроме того, Путин сделал предупреждение тем, кто пытается бороться с нашей страной терактами.
Пресс-центр МВД России