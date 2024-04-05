Колокольцев представил новых руководителей трёх территориальных органов МВД

Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей трёх территориальных органов МВД России. Об этом сообщила в пятницу, 5 апреля, официальный представитель ведомства Ирина Волк. Она напомнила, что в соответствии с указом президента начальником Управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре назначен полковник полиции Сергей Ветохин, министром внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике стал генерал-майор полиции Вячеслав Крючков, а начальником УМВД России по Томской области — полковник полиции Александр Никульников.

Колокольцев охарактеризовал своих коллег как грамотных и обладающих большим практическим опытом.

"Представленных руководителей отличают высокие профессиональные качества, умение на должном уровне организовать служебную деятельность. Рассчитываю, что на более ответственных участках вы в полной мере сможете реализовать свой потенциал и достойно справитесь с возложенными функциональными обязанностями", — сообщил глава МВД.