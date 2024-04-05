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5 апреля, 15:46

Колокольцев представил новых руководителей трёх территориальных органов МВД

Владимир Колокольцев представил личному составу новых руководителей трёх территориальных органов МВД России. Об этом сообщила в пятницу, 5 апреля, официальный представитель ведомства Ирина Волк. Она напомнила, что в соответствии с указом президента начальником Управления МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре назначен полковник полиции Сергей Ветохин, министром внутренних дел по Кабардино-Балкарской Республике стал генерал-майор полиции Вячеслав Крючков, а начальником УМВД России по Томской области — полковник полиции Александр Никульников.

Колокольцев охарактеризовал своих коллег как грамотных и обладающих большим практическим опытом.

"Представленных руководителей отличают высокие профессиональные качества, умение на должном уровне организовать служебную деятельность. Рассчитываю, что на более ответственных участках вы в полной мере сможете реализовать свой потенциал и достойно справитесь с возложенными функциональными обязанностями", сообщил глава МВД.

Колокольцев потребовал обеспечить на местах чёткое реагирование на любое изменение оперативной обстановки. Отдельно он остановился на спектре вопросов, касающихся антитеррористической защищённости и одновременно призвал наращивать усилия по выявлению и пресечению каналов ресурсной поддержки структур, призывающих интернет-пользователей к участию в экстремистской и иной деструктивной деятельности, в том числе с использованием электронных платёжных средств.

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Ранее президент Владимир Путин, выступая на заседании коллегии МВД, поручил силовикам обновить подходы к миграционной политике. В ходе выступления президент также отметил, что РФ доберётся до заказчиков теракта в "Крокус сити холле". Президент подчеркнул, что важно установить не только непосредственных исполнителей, "но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния". Кроме того, Путин сделал предупреждение тем, кто пытается бороться с нашей страной терактами.

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Пресс-центр МВД России

Марина Калегина
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