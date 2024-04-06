Вильфанд предупредил о непростом половодье в Центральной России

В Центральной России до середины следующей недели ситуация с половодьем останется сложной. Об этом РИА "Новости" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В более чем 30 регионах России сейчас уровень воды превышает опасную отметку", — сообщил метеоролог.