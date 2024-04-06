Вильфанд предупредил о непростом половодье в Центральной России
Вильфанд: В Центральной России сохраняется сложная ситуация с половодьем
В Центральной России до середины следующей недели ситуация с половодьем останется сложной. Об этом РИА "Новости" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В более чем 30 регионах России сейчас уровень воды превышает опасную отметку", — сообщил метеоролог.
Причиной непростой ситуации с паводками стало быстрое таяние снега: температурные рекорды, по словам Вильфанда, щёлкались как семечки. Сейчас из-за сложного половодья находятся на грани почти все субъекты Центрального федерального округа.
Сложная паводковая ситуация и на Урале. Так, в городе Орске Оренбургской области пробило дамбу, сейчас вода продолжает прибывать, рискуя затопить целый микрорайон. Жителей эвакуируют. В результате происшествия никто из горожан не пострадал.
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