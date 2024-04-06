Глава Оренбургской области увеличил выплаты пострадавшим от паводка в 2 раза

Пострадавшим от речного паводка в Оренбургской области вдвое увеличат выплаты при утрате имущества и на первоочередные нужды. Такое решение принял губернатор Денис Паслер по итогам совещания комиссии по чрезвычайной ситуации, об этом говорится в официальном аккаунте регионального правительства в социальной сети "ВКонтакте".

Заседание КЧС в Орске. Видео © Telegram / Денис Паслер

"Прежде всего необходимо обеспечить эвакуацию людей в пункты временного размещения или к родственникам. Все ПВР должны быть оборудованы всем необходимым для проживания. Выплаты пострадавшим от паводка на первоочередные нужды и при утрате имущества, положенные по законодательству, будут увеличены в два раза", — указано в публикации.