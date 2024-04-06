Глава Оренбургской области увеличил выплаты пострадавшим от паводка в 2 раза
Пострадавшим от речного паводка в Оренбургской области вдвое увеличат выплаты при утрате имущества и на первоочередные нужды. Такое решение принял губернатор Денис Паслер по итогам совещания комиссии по чрезвычайной ситуации, об этом говорится в официальном аккаунте регионального правительства в социальной сети "ВКонтакте".
Заседание КЧС в Орске. Видео © Telegram / Денис Паслер
"Прежде всего необходимо обеспечить эвакуацию людей в пункты временного размещения или к родственникам. Все ПВР должны быть оборудованы всем необходимым для проживания. Выплаты пострадавшим от паводка на первоочередные нужды и при утрате имущества, положенные по законодательству, будут увеличены в два раза", — указано в публикации.
Как уточнили в пресс-службе губернатора и Правительства Оренбургской области, размер единовременной материальной помощи увеличен с 10 до 20 тысяч рублей на человека. 50 000 рублей выплатят жителям в случае частично утраченного имущества первой необходимости и 100 тысяч — за полностью утраченное. Все подавшие заявления через Единый портал государственных услуг или МФЦ получат выплаты уже в новом размере.
Ранее в региональной прокуратуре заявили о выявленных в эксплуатации орской дамбы нарушениях, о которых было известно ещё до её разрушения. После ЧП началась экстренная эвакуация жителей из оказавшихся под угрозой районов, на выезде из города возник огромный автомобильный затор. К несчастью, не обошлось без жертв: на текущий момент есть информация о четверых погибших.
Telegram / МЧС Оренбургской области