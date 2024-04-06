ОКР поддержал войну российских олимпийцев против унизительных условий МОК Поздняков: ОКР выступает на стороне спортсменов, которые не приемлют условия МОК 6 апреля, 12:11 ОКР поддерживает атлетов, не принимающих условия МОК. Обложка © Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

Олимпийский комитет России (ОКР) полностью поддерживает тех российских спортсменов, которые отказываются от участия на Олимпиаде в Париже, считая недопустимыми и унизительными требования МОК. Об этом сказал президент ОКР Станислав Поздняков.

"Необходимо прямо отметить, что ОКР — на стороне тех наших соотечественников из числа спортсменов, кто сознательно выбирает иную сторону "баррикад" и разделительных линий, упорно воздвигаемых Лозанной с февраля 2022 года. Для кого условия МОК неприемлемы — ни по сути, ни по форме", — написал он в своём телеграм-канале.

Поздняков подчеркнул, что в России продолжаются споры по поводу возможного участия наших атлетов в Играх. Он также добавил, что есть "существенная разница в подходах руководителей Министерства спорта РФ и ОКР по данному вопросу".

Авторы Татьяна Миссуми