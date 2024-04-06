В Москве поймали "кладмена" с 8 свёртками мефедрона

В Москве задержали мужчину, которого обвиняют в хранении и распространении наркотиков. Об этом сообщила столичная прокуратура, опубликовав работу "кладмена", которая попала на камеру видеонаблюдения подъезда жилого дома.

Работа "кладмена" попала на камеру видеонаблюдения подъезда. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Следствие выяснило, что злоумышленник получил от соучастника восемь свёртков с мефедроном и должен был оставить закладки в разных районах, но успел доставить только две на улицу Верхние Поля. Остальные шесть пакетов нашли у "кладмена" в куртке. Все наркотики изъяли.