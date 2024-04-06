В Москве поймали "кладмена" с 8 свёртками мефедрона
В Москве полиция арестовала мужчину по обвинению в сбыте наркотиков
В Москве задержали "кладмена". Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы
В Москве задержали мужчину, которого обвиняют в хранении и распространении наркотиков. Об этом сообщила столичная прокуратура, опубликовав работу "кладмена", которая попала на камеру видеонаблюдения подъезда жилого дома.
Работа "кладмена" попала на камеру видеонаблюдения подъезда. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
Следствие выяснило, что злоумышленник получил от соучастника восемь свёртков с мефедроном и должен был оставить закладки в разных районах, но успел доставить только две на улицу Верхние Поля. Остальные шесть пакетов нашли у "кладмена" в куртке. Все наркотики изъяли.
"Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств). Его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре", — сообщили в ведомстве.
Ранее Life.ru писал, что актриса Рамиля Искандер (Хисамова) признала свою вину в покушении на сбыт наркотиков. Артистку задержали с двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина в сентябре прошлого года. Она согласилась пойти на сделку со следствием и сдала полиции своего сообщника.