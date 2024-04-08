Суд продлил арест следователю по делу о стрельбе в казанской гимназии

Басманный районный суд Москвы продлил арест бывшему замглавы управления по расследованию организованной преступности и преступлений прошлых лет ГСУ Следственного комитета России Александру Избенко, обвиняемому в растрате в особо крупном размере. Он пробудет в СИЗО минимум до 12 июня.

"Продлить срок содержания под стражей обвиняемого Избенко Александра Николаевича на три месяца, <...> то есть до 12 июня 2024 года", — цитирует ТАСС постановление суда.

Суд отказал Избенко в изменении меры пресечения на домашний арест. По мнению следствия, в таком случае он может скрыться от правосудия.

Напомним, в сентябре 2023 года Александр Избенко уволился из Следственного комитета и скрылся в доме у родителей своей сожительницы. Позднее бывший следователь был задержан, против него возбудили уголовное дело по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере". Конкретные суммы не приводятся, однако, согласно закону, речь идёт о более чем миллионе рублей. В ноябре Басманный районный суд Москвы отправил Избенко в СИЗО.