Международный день топ-менеджера, Матрёна-настовица (полурепица): Праздники и приметы 9 апреля Государственных праздников 9 апреля в России нет. Чествуем руководителей высшего звена, приводим в порядок жилище на Матрёну-настовицу. 8 апреля, 21:00 Какие сегодня, 9 апреля, праздники в России? Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Международный день топ-менеджера

Дата в 2024 году: 9 апреля, вторник.

Международный праздник, в России официального статуса не имеет.

Топ-менеджер не является профессией. Это высокая должность, которую обычные менеджеры стараются получить. Профессия менеджера появилась два века назад в США с зарождением капитализма, в тот период возникла необходимость в новом подходе к управлению.

Руководители высшего звена реализуют стратегии, связанные с конкурентным рыночным позиционированием, продвижением продукции и услуг, а также финансированием проектов. Успех этой работы непосредственно определяет процветание организации. Для признания значимости вклада руководителей и обмена передовым опытом был учреждён профессиональный праздник — Международный день топ-менеджера.

Руководители высшего звена отмечают профессиональный праздник 9 апреля. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Торжество отмечается ежегодно во второй четверг апреля. В 2024 году дата приходится на 9 апреля. Инициатором этого события стал оргкомитет XI Международного конгресса "Инновационная экономика и качество управления". Праздник был учреждён в 2009 году и с тех пор отмечается регулярно во многих странах, включая Россию.

Матрёна-настовица

Дата в 2024 году: 9 апреля, вторник.

Другие названия: Матрона; День Матрёны-полурепицы; День святой Матрёны; Полурепица; День Матрёны-настовницы; пигалица.

Церковное название: Мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской).

Значение: Почтение памяти святой Матроны.

Народный праздник Матрёна-настовица (полурепица) отмечается 9 апреля (по старому стилю 27 марта). В церковном календаре это дата почтения памяти мученицы Матроны Солунской (Фессалоникийской).

Иконописное изображение мученицы Матроны Солунской. Фото © YouTube / Семиречье

Матрона Солунская жила на рубеже III–IV столетий. Она была рабыней, исповедовала христианство. Её хозяйка Павтила, жена солунского военачальника, пожелала, чтобы девушка отреклась от вероучения. Когда та категорически отказалась, Павтила избила её, связала и заперла в чулане. Однако на следующий день обнаружила рабыню без пут и следов побоев. Разгневавшись пуще прежнего, Павтила вновь избила несчастную, снова связала и заперла на замок, оставив на четыре дня без хлеба и воды. Но и спустя это время Матрона осталась невредимой. Она усердно молилась, и Господь оберегал её. Тогда Павтила приказала избить рабыню палками до полусмерти и нового заточения Матрона не пережила. Её тело сбросили со стены дома военачальника, стоявшего на возвышении.

Народные названия "настовица" и "настовница" праздник в честь святой Матроны получил из-за наста — твёрдой корки на снегу, часто появляющейся после оттепели. Также называют чибиса, который прилетает в этот период из тёплых стран. Полурепицей день прозвали за обычай перебирать репу, которая издавна считалась одним из главных блюд на крестьянском столе. В этот день молятся святой Матроне о хорошем урожае овоща.

9 апреля Матроне молились о хорошем урожае овощей, но особенно — репы. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Святая Матрона у славян считается покровительницей и заступницей домашних хозяек. В данный праздник женщины просят у неё поддержки и помощи в хлопотах по дому, которым полностью посвящают этот день. Тщательно осматривают оставшиеся с зимы запасы продуктов, убирают в доме и хозяйственных постройках.

Считается, что на Матрёну-настовицу нельзя ссориться, иначе помириться будет очень трудно.

Природные приметы на 9 апреля:

Утренний иней с туманом предвещает урожайный год.

Раскричался вечером чибис — завтрашний день будет ясным.

Стайки чибисов летают низко — ближайшие дни будут сухими. Если птицы при этом кричат, то лето будет засушливым.

Чайки летают над домами — скоро пойдёт лёд.

Именины 9 апреля отмечают:

Ян

Эммануил

Павел

Макар

Иван

Александр

Матрёна.

Авторы Андрей Соколов