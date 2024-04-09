Семье погибшей при обрушении моста в Вязьме выплатят 1 млн рублей

Семье женщины, которая погибла при обрушении моста в Вязьме, выплатят один миллион рублей. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Момент обрушения моста в Вязьме Смоленской области. Видео © SHOT

"Поддержим семью погибшей женщины выплатой в 1 млн рублей, четверым пострадавшим, получившим тяжёлый вред здоровью, направим по 500 тысяч рублей, а одному — в состоянии средней тяжести — 200 тысяч рублей", — написал глава региона в телеграм-канале.