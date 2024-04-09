Семье погибшей при обрушении моста в Вязьме выплатят 1 млн рублей
Мост, который обрушился в Смоленской области. Фото © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Семье женщины, которая погибла при обрушении моста в Вязьме, выплатят один миллион рублей. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Момент обрушения моста в Вязьме Смоленской области. Видео © SHOT
"Поддержим семью погибшей женщины выплатой в 1 млн рублей, четверым пострадавшим, получившим тяжёлый вред здоровью, направим по 500 тысяч рублей, а одному — в состоянии средней тяжести — 200 тысяч рублей", — написал глава региона в телеграм-канале.
Анохин добавил, что состояние пострадавших оценивается как стабильное, пациентам в полном объёме оказывают медицинскую помощь.
Напомним, 8 апреля в Смоленской области обрушился мост, на нём в этот момент находились легковой и грузовой автомобили. Сооружение повредило газовую трубу, а также ж/д пути, что привело к обрыву проводов. В результате инцидента один человек погиб, пятеро, в том числе ребёнок, пострадали. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. Глава региона заявил, что восстанавливать мост не имеет смысла.