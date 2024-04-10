Суд постановил ликвидировать "Киви банк"
Суд удовлетворил иск ЦБ о принудительной ликвидации "Киви банка"
Суд поддержал принудительную ликвидацию "Киви банка". Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования ЦБ РФ о принудительной ликвидации "Киви банка", лишённого лицензии ещё в феврале этого года. О результатах судебного заседания сообщается в картотеке арбитражных дел.
"Иск удовлетворить полностью, организацию ликвидировать", — резюмируется в документе без уточнения деталей.
Напомним, 21 февраля Центральный банк РФ лишил "Киви банк" лицензии. ФСБ начала проверку финансового учреждения. Причиной стало то, что банк проводил высокорисковые операции, игнорировав предписание регулятора о снижении потенциальных угроз, а также создавал Qiwi-кошельки с использованием персональных данных физлиц без их ведома. Кроме того, ЦБ подозревает "Киви банк" в непринятии мер в борьбе с отмыванием преступных доходов. 17 марта Банк России подал в суд на финучреждение.