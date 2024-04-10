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Криминал

Суд постановил ликвидировать "Киви банк"

Суд удовлетворил иск ЦБ о принудительной ликвидации "Киви банка"

10 апреля, 12:41
Суд поддержал принудительную ликвидацию "Киви банка". Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Суд поддержал принудительную ликвидацию "Киви банка". Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук

Арбитражный суд Москвы удовлетворил исковые требования ЦБ РФ о принудительной ликвидации "Киви банка", лишённого лицензии ещё в феврале этого года. О результатах судебного заседания сообщается в картотеке арбитражных дел.

"Иск удовлетворить полностью, организацию ликвидировать", — резюмируется в документе без уточнения деталей.

"Киви банк" пытается засудить своих владельцев
"Киви банк" пытается засудить своих владельцев

Напомним, 21 февраля Центральный банк РФ лишил "Киви банк" лицензии. ФСБ начала проверку финансового учреждения. Причиной стало то, что банк проводил высокорисковые операции, игнорировав предписание регулятора о снижении потенциальных угроз, а также создавал Qiwi-кошельки с использованием персональных данных физлиц без их ведома. Кроме того, ЦБ подозревает "Киви банк" в непринятии мер в борьбе с отмыванием преступных доходов. 17 марта Банк России подал в суд на финучреждение.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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