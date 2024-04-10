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10 апреля, 13:40

Александра Ширвиндта похоронят 14 апреля на Новодевичьем кладбище

Александр Ширвиндт. Обложка © Театр сатиры

Александр Ширвиндт. Обложка © Театр сатиры

Народного артиста РСФСР, президента Театра сатиры Александра Ширвиндта похоронят 14 апреля на Новодевичьем кладбище в кругу родственников и коллег. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"Похороны народного артиста России Александра Анатольевича Ширвиндта состоятся 14 апреля на Новодевичьем кладбище после полудня. По желанию семьи Александра Анатольевича прощание и погребение пройдут в кругу родных и сотрудников театра", — говорится в сообщении.

Ширвиндта проводили в последний путь громкими аплодисментами
Ширвиндта проводили в последний путь громкими аплодисментами

Напомним, актёр, режиссёр, сценарист и телеведущий Александр Ширвиндт умер 15 марта в возрасте 89 лет. Долгое время его мучил недуг сердца, который мог стать причиной смерти. Церемония прощания собрала многих российских деятелей культуры, поклонников творчества и близких людей артиста. Не остался в стороне и президент России Владимир Путин — глава государства прислал венок.

Александра Мышляева
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