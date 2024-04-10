Народного артиста РСФСР, президента Театра сатиры Александра Ширвиндта похоронят 14 апреля на Новодевичьем кладбище в кругу родственников и коллег. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

"Похороны народного артиста России Александра Анатольевича Ширвиндта состоятся 14 апреля на Новодевичьем кладбище после полудня. По желанию семьи Александра Анатольевича прощание и погребение пройдут в кругу родных и сотрудников театра", — говорится в сообщении.