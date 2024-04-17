10 смешных фото, на которых мамы-кошки, кажется, уже устали от своих наследников
Материнство — это чудо, когда смотришь на это со стороны. Сами же мамочки от таких нагрузок разве что только с ума не сходят. Даже у усатых и мурчащих мам такие же проблемы с детьми. Life.ru собрал 10 котиков, которым точно пора в отпуск.
"Кошка моей мамы забеременела, теперь у неё приплод из чёрных котят! А где папа — одному богу известно", — seandamnit.
Фото © Reddit / seandamnit
"Уличная кошка, которая часто навещает нас, родила котят прямо на нашем крыльце. Их пятеро! Мама — маленькая кошка, а малыши совсем крошечные", — compuwiza1.
Фото © Reddit / compuwiza1
"Эта мамаша впервые родила! И сразу пятерых. Что у неё опыта нет, что у меня. Нам нужна помощь", — PyroWizza.
Фото © Reddit / PyroWizza
"Эти малыши сделаны из чистой любви", — amuse.
Фото © Flickr / amuse
"И теперь ЭТО — моя жизнь?!" — outsyinsy.
Фото © Reddit / outsyinsy
"Мама-кошка и её, так сказать, "котята", — chewsday-innit.
Фото © Reddit / chewsday-innit
"Материнство — это чудо", — говорили они", — bigshmoo.
Фото © Reddit / bigshmoo
"Через несколько дней мне придётся разлучить маму с её малышами, так как они отправятся в новые дома", — Cycles_wp.
Фото © Reddit / Cycles_wp
"Моя кошка недавно родила, её выражение морды — бесценно", — juliosanchez.
Фото © Reddit / juliosanchez
"Мама-кошка и её детишки", — Leavinn.
Фото © Reddit / Leavinn