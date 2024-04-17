10 смешных фото, на которых мамы-кошки, кажется, уже устали от своих наследников

"Кошка моей мамы забеременела, теперь у неё приплод из чёрных котят! А где папа — одному богу известно", — seandamnit.

Фото © Reddit / seandamnit

"Уличная кошка, которая часто навещает нас, родила котят прямо на нашем крыльце. Их пятеро! Мама — маленькая кошка, а малыши совсем крошечные", — compuwiza1.

Фото © Reddit / compuwiza1

"Эта мамаша впервые родила! И сразу пятерых. Что у неё опыта нет, что у меня. Нам нужна помощь", — PyroWizza.

Фото © Reddit / PyroWizza

"Эти малыши сделаны из чистой любви", — amuse.

Фото © Flickr / amuse

"И теперь ЭТО — моя жизнь?!" — outsyinsy.

Фото © Reddit / outsyinsy

"Мама-кошка и её, так сказать, "котята", — chewsday-innit.

Фото © Reddit / chewsday-innit

"Материнство — это чудо", — говорили они", — bigshmoo.

Фото © Reddit / bigshmoo

"Через несколько дней мне придётся разлучить маму с её малышами, так как они отправятся в новые дома", — Cycles_wp.

Фото © Reddit / Cycles_wp

"Моя кошка недавно родила, её выражение морды — бесценно", — juliosanchez.

Фото © Reddit / juliosanchez

"Мама-кошка и её детишки", — Leavinn.