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17 апреля, 06:00

10 смешных фото, на которых мамы-кошки, кажется, уже устали от своих наследников

Материнство — это чудо, когда смотришь на это со стороны. Сами же мамочки от таких нагрузок разве что только с ума не сходят. Даже у усатых и мурчащих мам такие же проблемы с детьми. Life.ru собрал 10 котиков, которым точно пора в отпуск.

Обложка © Reddit / outsyinsy, Leavinn

Обложка © Reddit / outsyinsy, Leavinn

"Кошка моей мамы забеременела, теперь у неё приплод из чёрных котят! А где папа одному богу известно", seandamnit.

Фото © Reddit / seandamnit

Фото © Reddit / seandamnit

"Уличная кошка, которая часто навещает нас, родила котят прямо на нашем крыльце. Их пятеро! Мама — маленькая кошка, а малыши совсем крошечные", — compuwiza1.

Фото © Reddit / compuwiza1

Фото © Reddit / compuwiza1

"Эта мамаша впервые родила! И сразу пятерых. Что у неё опыта нет, что у меня. Нам нужна помощь", — PyroWizza.

Фото © Reddit / PyroWizza

Фото © Reddit / PyroWizza

"Эти малыши сделаны из чистой любви", — amuse.

Фото © Flickr / amuse

Фото © Flickr / amuse

"И теперь ЭТО — моя жизнь?!" outsyinsy.

Фото © Reddit / outsyinsy

Фото © Reddit / outsyinsy

"Мама-кошка и её, так сказать, "котята", — chewsday-innit.

Фото © Reddit / chewsday-innit

Фото © Reddit / chewsday-innit

"Материнство — это чудо", — говорили они", — bigshmoo.

Фото © Reddit / bigshmoo

Фото © Reddit / bigshmoo

"Через несколько дней мне придётся разлучить маму с её малышами, так как они отправятся в новые дома", Cycles_wp.

Фото © Reddit / Cycles_wp

Фото © Reddit / Cycles_wp

"Моя кошка недавно родила, её выражение морды — бесценно", — juliosanchez.

Фото © Reddit / juliosanchez

Фото © Reddit / juliosanchez

"Мама-кошка и её детишки", — Leavinn.

Фото © Reddit / Leavinn

Фото © Reddit / Leavinn

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Сергей Трофимов
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