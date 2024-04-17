Тысячи российских туристов застряли в ОАЭ из-за мощнейших ливней
АТОР: Более 2500 российских туристов ожидают вылета из ОАЭ после ливней
В ОАЭ находятся более 2500 россиян, вылет которых на родину сорвали обрушившиеся на страну мощные ливни. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров РФ (АТОР).
"Около 2,5 тысячи россиян сейчас ожидают вылета своих рейсов в ОАЭ. Это количество составляет примерно половину пассажиров от среднего ежедневного объёма тех, кто летает в ОАЭ из разных городов России", — рассказали в АТОР и выразили надежду на то, что ситуация в скором времени наладится.
Вице-президент АТОР, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян отметил, что отели Дубая продлевают проживание российским туристам, которые застряли в стране из-за непогоды. Он призвал путешественников внимательно следить за расписанием вылета на онлайн-табло аэропорта и выезжать в воздушную гавань не менее чем за 4–5 часов.