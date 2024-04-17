Тысячи российских туристов застряли в ОАЭ из-за мощнейших ливней

В ОАЭ находятся более 2500 россиян, вылет которых на родину сорвали обрушившиеся на страну мощные ливни. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров РФ (АТОР).

"Около 2,5 тысячи россиян сейчас ожидают вылета своих рейсов в ОАЭ. Это количество составляет примерно половину пассажиров от среднего ежедневного объёма тех, кто летает в ОАЭ из разных городов России", — рассказали в АТОР и выразили надежду на то, что ситуация в скором времени наладится.