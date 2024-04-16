10 фото щенят "до и после" того, как они выросли и превратились в пушистых красавчиков

"Тогда и сейчас. Это Кейн, мой лучший друг. Я спас этого парня из плохой ситуации, и теперь он делает мой дом — домом", — Kodiak-Jack.

Фото © Reddit / Kodiak-Jack

"Мой маленький картофелик, у которого уши так и не выросли", — barkingsimian.

Фото © Reddit / barkingsimian

"До" и "после" Эбби. Она всё ещё хорошая девочка", — wbbartsch.

Фото © Reddit / wbbartsch

"Он присматривал за ней всё это время", — ValicarHyne.

Фото © Reddit / ValicarHyne

"Мистер Элегантные Лапки подрос. Кличка всё ещё актуальна", — Herwiththetwodogs.

Фото © Reddit / Herwiththetwodogs

"Потому что туалетная бумага лучше игрушек. 3 месяца и 7 месяцев", — paxton_thegolden.

Фото © Reddit / paxton_thegolden

"Эти фотографии сделаны с разницей в 10 месяцев", — deysiy.

Фото © Reddit / deysiy

"Прошло 10 месяцев, а улыбка всё та же", — commonvanilla.

Фото © Reddit / commonvanilla

"За 2 года немногое изменилось", — cozyfuton.

Фото © Reddit / cozyfuton

"Этот хороший мальчик сильно подрос за год", — gregarious_.