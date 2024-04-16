10 фото щенят "до и после" того, как они выросли и превратились в пушистых красавчиков
В нашем мире не так много вещей, которые будут очаровательнее щенят. Но ничто не вечно, а некоторым удаётся сохранить свою милоту. Life.ru собрал 10 фотосравнений собачек в детстве и когда они уже подросли.
"Тогда и сейчас. Это Кейн, мой лучший друг. Я спас этого парня из плохой ситуации, и теперь он делает мой дом — домом", — Kodiak-Jack.
Фото © Reddit / Kodiak-Jack
"Мой маленький картофелик, у которого уши так и не выросли", — barkingsimian.
Фото © Reddit / barkingsimian
"До" и "после" Эбби. Она всё ещё хорошая девочка", — wbbartsch.
Фото © Reddit / wbbartsch
"Он присматривал за ней всё это время", — ValicarHyne.
Фото © Reddit / ValicarHyne
"Мистер Элегантные Лапки подрос. Кличка всё ещё актуальна", — Herwiththetwodogs.
Фото © Reddit / Herwiththetwodogs
"Потому что туалетная бумага лучше игрушек. 3 месяца и 7 месяцев", — paxton_thegolden.
Фото © Reddit / paxton_thegolden
"Эти фотографии сделаны с разницей в 10 месяцев", — deysiy.
Фото © Reddit / deysiy
"Прошло 10 месяцев, а улыбка всё та же", — commonvanilla.
Фото © Reddit / commonvanilla
"За 2 года немногое изменилось", — cozyfuton.
Фото © Reddit / cozyfuton
"Этот хороший мальчик сильно подрос за год", — gregarious_.
Фото © Reddit / gregarious_
Reddit / cozyfuton