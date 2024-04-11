Росавиация призвала уволить двух замдиректоров "Уральских авиалиний"
Росавиация завершила расследование инцидента с аварийной посадкой Airbus A320 "Уральских авиалиний" в пшеничном поле под Новосибирском. Федеральное агентство составило для перевозчика список рекомендаций, усомнившись в компетентности руководства компании, сообщила газета "известия" со ссылкой на итоговый отчёт.
В заключении говорится, что катастрофа едва не произошла по вине экипажа, который допустил множество ошибок и лишил самолёт возможности уйти за запасной аэродром из-за нехватки топлива. Неквалифицированность пилотов, уверены в Росавиации, говорит о некачественной организации лётной работы и недостатках в обеспечении безопасности полётов.
Для недопущения подобного впредь агентство предложило авиакомпании уволить с занимаемых постов двух заместителей гендиректора — Сергея Глазкова и Алексея Фомина. Они работают в "Уральских авиалиниях" 31 и 24 года соответственно. Решение о кадровых перестановках будет принимать перевозчик.
Напомним, что летевший из Сочи в Омск Airbus A320 совершил аварийную посадку на грунт 12 сентября 2023 года из-за отказа гидравлической системы. На борту воздушного судна находились 161 пассажир и шесть членов экипажа. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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