Росавиация призвала уволить двух замдиректоров "Уральских авиалиний"

Росавиация завершила расследование инцидента с аварийной посадкой Airbus A320 "Уральских авиалиний" в пшеничном поле под Новосибирском. Федеральное агентство составило для перевозчика список рекомендаций, усомнившись в компетентности руководства компании, сообщила газета "известия" со ссылкой на итоговый отчёт.

В заключении говорится, что катастрофа едва не произошла по вине экипажа, который допустил множество ошибок и лишил самолёт возможности уйти за запасной аэродром из-за нехватки топлива. Неквалифицированность пилотов, уверены в Росавиации, говорит о некачественной организации лётной работы и недостатках в обеспечении безопасности полётов.