Россия объявила сотрудника Посольства Австрии персоной нон грата
Посла Австрии вызвали в МИД РФ из-за высылки двух российских дипломатов
Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило о высылке сотрудника Посольства Австрии в РФ. Такой ответ последовал на недружественные действия Вены, говорится в заявлении ведомства.
"11 апреля в МИД России был вызван посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер, которому заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением австрийской стороной persona non grata двух сотрудников Посольства Российской Федерации в Австрийской Республике", — говорится на сайте МИД РФ.
Как отметили в министерстве, этот недружественный шаг ещё более отягощает и без того непростые отношения между государствами и наносит серьёзный ущерб авторитету Австрии, позиционировавшей себя как нейтральное государство и площадку международной дипломатии.
Послу вручили ноту с уведомлением о том, что в качестве ответной меры российская сторона объявляет persona non grata сотрудника Посольства Австрийской Республики в Российской Федерации. Ему необходимо покинуть территорию нашей страны до 18 апреля.
Напомним, ещё в марте стало известно, что Австрия решила выслать двух сотрудников Посольства России в Вене из-за некой "несовместимости с дипломатическим статусом". В самом посольстве назвали это чисто политическим решением властей, которое дипломаты сочли неприемлемым. В ответ же МИД РФ был намерен вызвать посла Австрии Вернера Альмхофера.
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