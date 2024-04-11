Россия объявила сотрудника Посольства Австрии персоной нон грата

Министерство иностранных дел Российской Федерации объявило о высылке сотрудника Посольства Австрии в РФ. Такой ответ последовал на недружественные действия Вены, говорится в заявлении ведомства.

"11 апреля в МИД России был вызван посол Австрии в Москве Вернер Альмхофер, которому заявлен решительный протест в связи с необоснованным объявлением австрийской стороной persona non grata двух сотрудников Посольства Российской Федерации в Австрийской Республике", — говорится на сайте МИД РФ.

Как отметили в министерстве, этот недружественный шаг ещё более отягощает и без того непростые отношения между государствами и наносит серьёзный ущерб авторитету Австрии, позиционировавшей себя как нейтральное государство и площадку международной дипломатии.