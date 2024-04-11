Стало известно, чем для Киева обернётся очередное контрнаступление ВСУ

Новое украинское контрнаступление завершится разгромом Вооружённых сил Украины и началом пути к миру на российских условиях. Об этом заявил высокопоставленный источник в Минобороны России.

"Благодаря таким нетривиальным подходам в военном планировании нет необходимости сомневаться, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях", — сказал источник МО в беседе с ТАСС.