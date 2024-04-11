Стало известно, чем для Киева обернётся очередное контрнаступление ВСУ
ТАСС: План Зеленского по контрнаступлению завершится крахом ВСУ
Новое украинское контрнаступление завершится разгромом Вооружённых сил Украины и началом пути к миру на российских условиях. Об этом заявил высокопоставленный источник в Минобороны России.
"Благодаря таким нетривиальным подходам в военном планировании нет необходимости сомневаться, что реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях", — сказал источник МО в беседе с ТАСС.
Напомним, 9 апреля Зеленский заявил о новом контрнаступлении ВСУ. По его словам, план операции уже разработан, но осуществить его ВСУ смогут при помощи стран Запада. Он также отметил, что одной из задач наступления будет разрушение Крымского моста. В России уже оценили его заявление, подчеркнув, что у Зеленского может быть только один "план".
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