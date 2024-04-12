Милонов: Когда русский боец пройдётся по Киеву, западные страны будут бессильны
Западным союзникам Украины останется лишь злобно облизываться от бессилия, когда российские солдаты освободят Киев. Лишь победа в конфликте позволит Москве положить конец санкциям, давлению и всевозможного рода интриганствам, заявил в эфире радио "Комсомольская правда" депутат Госдумы Виталий Милонов.
По словам народного избранника, европейцы ни за что не станут воевать с Россией. Они привыкли использовать для ослабления нашей державы прокси-силы. Сейчас роль тарана исполняет Незалежная, но в планах у Запада открыть новые фронты на Кавказе и в Средней Азии. Вооружённым силам РФ необходимо в кратчайшие сроки достичь победы на Украине, чтобы избежать такого сценария и завоевать полную уверенность в завтрашнем дне.
"Когда русский солдат будет идти по Киеву, британские подонки, которые являются авторами большинства террористических актов, которые происходят в Российской Федерации, и их партнёры будут злобно облизываться у себя и уже ничего не смогут сделать", — выразил уверенность парламентарий.
Ранее президент России Владимир Путин вновь напомнил о готовности Москвы достичь целей СВО мирным способом. Отказом же от переговоров Киев лишь загнал себя в угол, подчеркнул политик на встрече с Александром Лукашенко.
ТАСС / Михаил Терещенко