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12 апреля, 01:58

США дадут Киеву 138 млн долларов на ПВО

Посол США Бринк анонсировала выделение Украине $138 млн для модернизации ПВО

Соединённые Штаты выделят Украине ещё 138 миллионов долларов, которые будут направлены на модернизацию комплексов противовоздушной обороны. Очередной пакет помощи анонсировала американский посол в Киеве Бриджит Бринк.

"Это финансирование поможет поддерживать работу систем противовоздушной обороны Украины в условиях непрекращающихся атак", — написала дипломат в соцсети X.

Незадолго до этого глава диппредставительства жаловалась на высокую эффективность российской авиации. Ситуация складывается для Киева тяжело, а потому помощь должна быть оказана как можно быстрее, призывала Бринк.

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Об острой нехватке систем ПВО ранее неоднократно заявлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Политик даже пообещал прибегнуть к жёсткой риторике, требуя у союзников американские комплексы Patriot. Однако в Европе быстро осадили министра, заявив об исчерпании запасов оружия.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
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