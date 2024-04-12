США дадут Киеву 138 млн долларов на ПВО

Соединённые Штаты выделят Украине ещё 138 миллионов долларов, которые будут направлены на модернизацию комплексов противовоздушной обороны. Очередной пакет помощи анонсировала американский посол в Киеве Бриджит Бринк.

"Это финансирование поможет поддерживать работу систем противовоздушной обороны Украины в условиях непрекращающихся атак", — написала дипломат в соцсети X.