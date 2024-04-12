США дадут Киеву 138 млн долларов на ПВО
Посол США Бринк анонсировала выделение Украине $138 млн для модернизации ПВО
Соединённые Штаты выделят Украине ещё 138 миллионов долларов, которые будут направлены на модернизацию комплексов противовоздушной обороны. Очередной пакет помощи анонсировала американский посол в Киеве Бриджит Бринк.
"Это финансирование поможет поддерживать работу систем противовоздушной обороны Украины в условиях непрекращающихся атак", — написала дипломат в соцсети X.
Незадолго до этого глава диппредставительства жаловалась на высокую эффективность российской авиации. Ситуация складывается для Киева тяжело, а потому помощь должна быть оказана как можно быстрее, призывала Бринк.
Об острой нехватке систем ПВО ранее неоднократно заявлял глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Политик даже пообещал прибегнуть к жёсткой риторике, требуя у союзников американские комплексы Patriot. Однако в Европе быстро осадили министра, заявив об исчерпании запасов оружия.