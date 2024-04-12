"Этот год переломный": Милонов обрёк Украину на скорую капитуляцию
Милонов назвал 2024 год переломным и предрёк скорое завершение СВО
Украинский конфликт может завершиться уже в 2024 году. Такое предположение озвучил депутат Государственной думы Виталий Милонов.
"Я думаю, да. Этот год переломный", — ответил парламентарий на вопрос о вероятности завершения СВО до Нового года в эфире радио "Комсомольская правда".
По словам депутата, ему очень хотелось бы спасти огромное количество жизней украинских солдат перед поражением ВСУ. Милонов пообещал приложить максимум усилий, чтобы как можно больше бойцов добровольно сложили оружие.
Ранее Владимир Зеленский анонсировал ещё одно контрнаступление, попутно пообещав разрушить Крымский мост. Однако в этом случае киевский режим ждёт унизительное поражение, уверены в Китае.
VK / Минобороны России