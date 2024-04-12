"Этот год переломный": Милонов обрёк Украину на скорую капитуляцию

Украинский конфликт может завершиться уже в 2024 году. Такое предположение озвучил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

"Я думаю, да. Этот год переломный", — ответил парламентарий на вопрос о вероятности завершения СВО до Нового года в эфире радио "Комсомольская правда".