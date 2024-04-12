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12 апреля, 11:14

Посла Италии заметили у здания МИД РФ

Посол Италии в Москве прибыл в МИД РФ на рабочую встречу

В Министерство иностранных дел Российской Федерации сегодня, 12 апреля, около 11 часов утра по московскому времени прибыл временный поверенный в делах Италии Петро Карини с необъявленным визитом. Как уточнили в ведомстве, он приехал на рабочую встречу.

"Временный поверенный в делах Италии прибыл в МИД России на рабочую встречу", — приводит РИА "Новости" сообщение МИД РФ. При этом другие подробности неизвестны.

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Также сегодня у здания российского МИД заметили и сотрудников Посольства Словении в Москве. Ведомство вызвало посла республики Дарью Бавдаж-Курет и выразило решительный протест в связи с безосновательным лишением аккредитации российского дипломата. В министерстве подчеркнули, что с учётом принципа взаимности ей также вручили ноту об объявлении персоной нон грата. А накануне такая участь постигла сотрудника Посольства Австрии.

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ТАСС / Александр Макаров

Николь Вербер
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