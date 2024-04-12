Посла Италии заметили у здания МИД РФ

В Министерство иностранных дел Российской Федерации сегодня, 12 апреля, около 11 часов утра по московскому времени прибыл временный поверенный в делах Италии Петро Карини с необъявленным визитом. Как уточнили в ведомстве, он приехал на рабочую встречу.