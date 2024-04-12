Названы сроки начала съёмок продолжения "Чебурашки", полюбившегося всем россиянам
Съёмки второй части "Чебурашки" начнутся 1 мая с прежним актёрским составом
© Кадр из фильма "Чебурашка". Режиссёр Дмитрий Дьяченко, сценаристы Виталий Шляппо, Василий Куценко, Вячеслав Зуб / kino-teatr.ru
Съёмки новой части семейной комедии "Чебурашка", которая понравилась всем россиянам — и маленьким, и большим, — начнутся 1 мая. При этом актёрский состав останется прежним, сообщил продюсер Денис Жалинский на очной защите Фонда кино.
"Актёрский состав у нас весь сохранился. Буквально через несколько недель у нас начинаются съёмки, которые продлятся до поздней осени. Потом будет длительный период постпродакшена длиною более года с огромным количеством графики, спецэффектов. И планируем прокат с 1 января 2026 года", — уточнил он.
Как рассказал Жалинский, на этот раз сюжет разворачивается через год совместной жизни Гены и Чебурашки. У героев начинаются разногласия, всё усугубляется неожиданной новостью: дом Гены хотят снести, чтобы на его месте построить парк развлечений. В результате ссоры пушистый герой сбегает с Соней и Гришей, и их ждут непростые испытания.
Напомним, первая часть "Чебурашки" вышла на большие экраны 1 января 2023 года. Сборы картины превысили семь миллиардов рублей. История про пушистика стала такой популярной, что фильм посмотрели даже в космосе. Многие зрители надеялись, что выйдет продолжение истории. Позже стало известно, что премьера действительно состоится — фильм выйдет 1 января 2026 года.