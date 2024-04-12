Названы сроки начала съёмок продолжения "Чебурашки", полюбившегося всем россиянам

Съёмки новой части семейной комедии "Чебурашка", которая понравилась всем россиянам — и маленьким, и большим, — начнутся 1 мая. При этом актёрский состав останется прежним, сообщил продюсер Денис Жалинский на очной защите Фонда кино.

"Актёрский состав у нас весь сохранился. Буквально через несколько недель у нас начинаются съёмки, которые продлятся до поздней осени. Потом будет длительный период постпродакшена длиною более года с огромным количеством графики, спецэффектов. И планируем прокат с 1 января 2026 года", — уточнил он.