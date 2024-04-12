В Белгородской области сбили ещё один украинский беспилотник
Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима атаковать объекты на территории Белгородской области с помощью беспилотника самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
"Около 16:30 мск <...> дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.
За ночь в Белгородской и Ростовской областях были сбиты пять дронов, однако на этом атаки на регион не закончились. Утром были поражены ещё пять вражеских БПЛА. А около полудня стало известно, что беспилотник ВСУ атаковал здание "Газпрома" в Белгороде, пострадали местные жители. Пару часов назад киевский режим снова попытался ударить по области.
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