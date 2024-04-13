МЧС прогнозирует с 14 апреля затопление сельхозугодий и дорог в Южно-Сахалинске

С 14 апреля из-за подъёма уровня воды в реке Сусуя в нижней части Южно-Сахалинска ожидаются подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.

"В реке Сусуя прогнозируется подъём уровня воды. 14 апреля и в последующие сутки на реках южных районов Сахалина прогнозируются подъёмы уровней воды, выходы воды на пойму; ожидается затопление сельхозугодий, дорог, отдельных хозяйственных объектов нижней части Южно-Сахалинска", — говорится в сообщении.