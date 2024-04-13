МЧС прогнозирует с 14 апреля затопление сельхозугодий и дорог в Южно-Сахалинске
С 14 апреля из-за подъёма уровня воды в реке Сусуя в нижней части Южно-Сахалинска ожидаются подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по региону.
"В реке Сусуя прогнозируется подъём уровня воды. 14 апреля и в последующие сутки на реках южных районов Сахалина прогнозируются подъёмы уровней воды, выходы воды на пойму; ожидается затопление сельхозугодий, дорог, отдельных хозяйственных объектов нижней части Южно-Сахалинска", — говорится в сообщении.
Местным властям направили экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию, ведомство контролирует обстановку. Там рекомендовали жителям острова, в частности, подготовить запас воды и еды, а также при необходимости обращаться в экстренные службы.
Напомним, прямо сейчас в ряде регионов России бушуют паводки. Сильнее всего они ударили по Оренбургской области, став самыми сильными за всю историю региона. Как отмечал губернатор Денис Паслер, сумма ущерба, предварительно, оценивается в 40 миллиардов рублей. В свою очередь президент Владимир Путин призвал чиновников подготовиться к восстановительным работам. Пострадавшим от стихии жителям Оренбуржья уже выплатили более 69 миллионов рублей.
Life.ru / Андрей Тишин