В небе над Белгородской областью сбиты ещё два БПЛА
Минобороны: Ещё два украинских дрона уничтожены над Белгородской областью
Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — уточнили в оборонном ведомстве.
Напомним, что сегодня первая попытка атаки на Белгородскую область была пресечена около 13:30 по московскому времени. Второй вражеский дрон самолётного типа был сбит примерно через час. Около пяти часов вечера стало известно об уничтожении третьего БПЛА над регионом за сутки.
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