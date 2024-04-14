Регион

Уведомления отключены

14 апреля, 19:06

В небе над Белгородской областью сбиты ещё два БПЛА

Минобороны: Ещё два украинских дрона уничтожены над Белгородской областью

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — уточнили в оборонном ведомстве.

Над Краснодарским краем перехвачено и уничтожено 10 украинских дронов
Над Краснодарским краем перехвачено и уничтожено 10 украинских дронов

Напомним, что сегодня первая попытка атаки на Белгородскую область была пресечена около 13:30 по московскому времени. Второй вражеский дрон самолётного типа был сбит примерно через час. Около пяти часов вечера стало известно об уничтожении третьего БПЛА над регионом за сутки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров