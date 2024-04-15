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Дрессировщика Куклачёва оставили в реанимации из-за трудоголизма

Дрессировщик Юрий Куклачёв всё ещё находится в реанимации

15 апреля, 09:26
Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kuklachevcats

Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kuklachevcats

Знаменитый дрессировщик кошек, народный артист РСФСР Юрий Куклачёв остаётся в реанимации, но его состояние оценивается как стабильное. Об этом сообщила пресс-секретарь Театра кошек Ольга Кардокене.

"Врачи пока оставили Юрия Дмитриевича в палате реанимации, но состояние стабильное", — цитирует её ТАСС.

Mash же уточняет, что врачи решили оставить Юрия Куклачёва в реанимации ещё на неделю, чтобы он не перегружал себя после сложной операции на сердце. Медики боятся, что в палате артист сразу начнёт работать. Так, в первый же день после операции дрессировщик звонил сыну и давал рекомендации по спектаклям и артистам в Театре кошек. Это обеспокоило врачей, так как народному артисту даже разговаривать пока нельзя.

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Напомним, основатель и руководитель Театра кошек Куклачёв почувствовал себя плохо во время выступления в день своего юбилея, 12 апреля. Изначально все подумали, что у дрессировщика просто защемило нерв, однако всё оказалась куда серьёзнее: 75-летнему артисту диагностировали обширный инфаркт. Спасти его удалось благодаря грамотным действиям медиков, которые провели трёхчасовую операцию, в ходе которой у Куклачёва останавливалось сердце.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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