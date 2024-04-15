Дрессировщика Куклачёва оставили в реанимации из-за трудоголизма

Mash же уточняет, что врачи решили оставить Юрия Куклачёва в реанимации ещё на неделю, чтобы он не перегружал себя после сложной операции на сердце. Медики боятся, что в палате артист сразу начнёт работать. Так, в первый же день после операции дрессировщик звонил сыну и давал рекомендации по спектаклям и артистам в Театре кошек. Это обеспокоило врачей, так как народному артисту даже разговаривать пока нельзя.