Пытавшегося поджечь здание правительства во Владимире отправили в СИЗО

Мужчину, который пытался поджечь здание Правительства Владимирской области, арестовали на два месяца. Во время заседания суда 24-летний безработный Владислав А. практически всё время молчал и выступал против присутствия сотрудников СМИ.

Владислав в зале суда. Видео © Life.ru

Ранее сообщалось, что Владислав мог находиться под влиянием мошенников, предположительно, украинского ЦИПсО. По мнению губернатора Владимирской области Александра Авдеева, целью злоумышленника было совершение провокации против органов власти в целом, а не какой-то конкретный автомобиль и чиновник.