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15 апреля, 10:19

Пытавшегося поджечь здание правительства во Владимире отправили в СИЗО

Мужчину, который пытался поджечь здание Правительства Владимирской области, арестовали на два месяца. Во время заседания суда 24-летний безработный Владислав А. практически всё время молчал и выступал против присутствия сотрудников СМИ.

Владислав в зале суда. Видео © Life.ru

Ранее сообщалось, что Владислав мог находиться под влиянием мошенников, предположительно, украинского ЦИПсО. По мнению губернатора Владимирской области Александра Авдеева, целью злоумышленника было совершение провокации против органов власти в целом, а не какой-то конкретный автомобиль и чиновник.

Напомним, в минувшую субботу, 13 апреля, мужчина попытался поджечь здание областной администрации во Владимире. Однако у него ничего не вышло. При этом один из баллонов с зажигательной смесью попал в стоящее рядом со зданием авто. Оно, предварительно, принадлежит начальнику управления профилактики коррупционных правонарушений администрации губернатора Инне Дыровой. Пожарные успешно потушили возгорание. Возбуждено уголовное дело.

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Кадр из видео Life.ru

Наталья Исакова
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