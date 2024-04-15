Пытавшегося поджечь здание правительства во Владимире отправили в СИЗО
Мужчину, который пытался поджечь здание Правительства Владимирской области, арестовали на два месяца. Во время заседания суда 24-летний безработный Владислав А. практически всё время молчал и выступал против присутствия сотрудников СМИ.
Владислав в зале суда. Видео © Life.ru
Ранее сообщалось, что Владислав мог находиться под влиянием мошенников, предположительно, украинского ЦИПсО. По мнению губернатора Владимирской области Александра Авдеева, целью злоумышленника было совершение провокации против органов власти в целом, а не какой-то конкретный автомобиль и чиновник.
Напомним, в минувшую субботу, 13 апреля, мужчина попытался поджечь здание областной администрации во Владимире. Однако у него ничего не вышло. При этом один из баллонов с зажигательной смесью попал в стоящее рядом со зданием авто. Оно, предварительно, принадлежит начальнику управления профилактики коррупционных правонарушений администрации губернатора Инне Дыровой. Пожарные успешно потушили возгорание. Возбуждено уголовное дело.
Кадр из видео Life.ru