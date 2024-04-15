"Серьёзные трудности": Британия не рискнёт конфисковать российские активы, признали на Западе

Великобритания, несмотря на агрессивную риторику политиков, вряд ли будет конфисковывать замороженные активы России и её граждан. Об этом пишет газета Politico. По словам специалиста по санкционным вопросам юридической консалтинговой фирмы Peters & Peters Анны Брэдшоу, это будет противоречить законам, означать их "переписывание" и нарушать право на справедливое судебное разбирательство.

"Британское правительство вряд ли решится на построение нового правового порядка", — отметила она.

Потенциальный захват активов, продолжила эксперт, способен подорвать доверие к финансовым институтам Британии, что негативно скажется на инвестиционной привлекательности Соединённого Королевства. Кроме того, как указал юрист по вопросам санкций ведущей британской юридической консалтинговой фирмы Macfarlanes Фрэнсис Бонд, это может растянуться на годы судебных тяжб.

"Любая страна, подписавшая ЕКПЧ (Европейскую конвенцию по правам человека. — Прим. Life.ru), столкнётся с серьёзными трудностями при конфискации чьей-либо частной собственности... Даже если будет изъята [лишь] чистая прибыль [от активов], а не сами активы, судебный процесс растянется на годы, если не на десятилетия", — считает он.