Куренков призвал создать информационные бригады для подтопленных регионов РФ

Глава МЧС Александр Куренков призвал создать специальные информационные бригады, которые будут разъяснять жителям регионов, пострадавшим от паводков, информацию по всем интересующим вопросам. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, прошедшей в Орске Оренбургской области.

Александр Куренков — о помощи населению регионов, пострадавших от паводков. Видео © Telegram / МЧС России

Так, на мероприятии губернаторы Оренбургской, Курганской и Тюменской областей доложили о текущем положении дел в регионах, а представители Минстроя, Роспотребнадзора, Минфина и Минсельхоза — о предпринимаемых мерах по стабилизации ситуации. Особое внимание участники уделили компенсациям за утраченное жильё и имущество.

Куренков поручил губернаторам усилить информирование населения о превентивной эвакуации, работе оценочных комиссий и раздаче гуманитарной помощи. Он отметил, что граждане должны получать ответы на все интересующие их вопросы.