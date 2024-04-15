Куренков призвал создать информационные бригады для подтопленных регионов РФ
Александр Куренков. Обложка © ТАСС / МЧС России
Глава МЧС Александр Куренков призвал создать специальные информационные бригады, которые будут разъяснять жителям регионов, пострадавшим от паводков, информацию по всем интересующим вопросам. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, прошедшей в Орске Оренбургской области.
Александр Куренков — о помощи населению регионов, пострадавших от паводков. Видео © Telegram / МЧС России
Так, на мероприятии губернаторы Оренбургской, Курганской и Тюменской областей доложили о текущем положении дел в регионах, а представители Минстроя, Роспотребнадзора, Минфина и Минсельхоза — о предпринимаемых мерах по стабилизации ситуации. Особое внимание участники уделили компенсациям за утраченное жильё и имущество.
Куренков поручил губернаторам усилить информирование населения о превентивной эвакуации, работе оценочных комиссий и раздаче гуманитарной помощи. Он отметил, что граждане должны получать ответы на все интересующие их вопросы.
"Встречайтесь с людьми, давайте разъяснения, создавайте информационные бригады — подключите все ресурсы и задействуйте СМС-рассылку. Люди, оказавшиеся в беде, не должны оставаться с ней один на один", — добавил глава ведомства.
Напомним, в ряде регионов России в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири начались паводки. Наиболее сложная ситуация сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Последние новости о паводковой ситуации в РФ читайте на Life.ru по этой ссылке.