Регион

Уведомления отключены

15 апреля, 15:22

Куренков призвал создать информационные бригады для подтопленных регионов РФ

Александр Куренков. Обложка © ТАСС / МЧС России

Александр Куренков. Обложка © ТАСС / МЧС России

Глава МЧС Александр Куренков призвал создать специальные информационные бригады, которые будут разъяснять жителям регионов, пострадавшим от паводков, информацию по всем интересующим вопросам. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, прошедшей в Орске Оренбургской области.

Александр Куренков — о помощи населению регионов, пострадавших от паводков. Видео © Telegram / МЧС России

Так, на мероприятии губернаторы Оренбургской, Курганской и Тюменской областей доложили о текущем положении дел в регионах, а представители Минстроя, Роспотребнадзора, Минфина и Минсельхоза — о предпринимаемых мерах по стабилизации ситуации. Особое внимание участники уделили компенсациям за утраченное жильё и имущество.

Куренков поручил губернаторам усилить информирование населения о превентивной эвакуации, работе оценочных комиссий и раздаче гуманитарной помощи. Он отметил, что граждане должны получать ответы на все интересующие их вопросы.

"Встречайтесь с людьми, давайте разъяснения, создавайте информационные бригады — подключите все ресурсы и задействуйте СМС-рассылку. Люди, оказавшиеся в беде, не должны оставаться с ней один на один", — добавил глава ведомства.

Паводок подтопил 15,8 тысячи домов и 111 мостов в России
Паводок подтопил 15,8 тысячи домов и 111 мостов в России

Напомним, в ряде регионов России в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке и в Сибири начались паводки. Наиболее сложная ситуация сложилась в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Последние новости о паводковой ситуации в РФ читайте на Life.ru по этой ссылке.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Александр Куренков
  • МЧС России
  • ПАВОДКИ В РОССИИ
  • Политика России
  • Политика
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров