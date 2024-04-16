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15 апреля, 22:41

Стало известно, как конфликт Израиля и Ирана приблизит финал СВО

Обозреватель Перла: Из-за "танца с саблями" вокруг Израиля пострадает Украина

Израиль не смог бы отразить удары со стороны Ирана без поддержки со стороны Америки, Англии и ПВО Иордании. Об этом заявил политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.

"Я думаю, что теперь Израиль и Иран будут продолжать "танец с саблями", но в ситуации, много худшей для Израиля, чем раньше", — пояснил Перла.

Специалист пояснил, что еврейскому государству удалось отразить атаку Тегерана лишь при помощи партнёров, в том числе и США. Аналогичная ситуация и с Украиной, которая "держится лишь на помощи со стороны Вашингтона". Однако Израиль гораздо приоритетнее для США, чем Киев, напомнил эксперт.

"Иран потратил на атаку менее 70 миллионов долларов США — в пересчёте. А на отражение атаки (без учёта того, что потратила авиация США и Англии) ушло 1,3 млрд долларов. И на эти деньги теперь американцы будут поставлять ракеты для купола. (А на Украину, стало быть, не останется)", — считает он.

В связи с этим Перла предрёк скорый финал СВО по причине того, что Штаты перестанут спонсировать Киев, переключив полностью внимание на Израиль и Иран.

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Напомним, Иран в ответ на обстрел своего консульства в Дамаске нанёс ощутимый удар по территории Израиля ракетами и БПЛА. Миссия Ирана в ООН пояснила, что атака Тегерана на еврейское государство — это абсолютно законное действие в соответствии со статьёй Устава ООН о праве на самооборону. Данная атака, в частности, была отражена при помощи средств США. По информации Пентагона, американские военные уничтожили свыше 80 дронов, а также шесть баллистических ракет при ударе Тегерана по Израилю.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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