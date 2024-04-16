Стало известно, как конфликт Израиля и Ирана приблизит финал СВО

Израиль не смог бы отразить удары со стороны Ирана без поддержки со стороны Америки, Англии и ПВО Иордании. Об этом заявил политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.

"Я думаю, что теперь Израиль и Иран будут продолжать "танец с саблями", но в ситуации, много худшей для Израиля, чем раньше", — пояснил Перла.

Специалист пояснил, что еврейскому государству удалось отразить атаку Тегерана лишь при помощи партнёров, в том числе и США. Аналогичная ситуация и с Украиной, которая "держится лишь на помощи со стороны Вашингтона". Однако Израиль гораздо приоритетнее для США, чем Киев, напомнил эксперт.

"Иран потратил на атаку менее 70 миллионов долларов США — в пересчёте. А на отражение атаки (без учёта того, что потратила авиация США и Англии) ушло 1,3 млрд долларов. И на эти деньги теперь американцы будут поставлять ракеты для купола. (А на Украину, стало быть, не останется)", — считает он.