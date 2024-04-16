Дугин — о конфликте Ирана и Израиля: Стаи чёрных лебедей парят над человечеством
Философ Александр Дугин. Обложка © Агентство "Москва" / Авилов Александр
Начало войны между Израилем и Ираном будет являться важнейшим событием в мировой истории, заявил в беседе с "Царьградом" философ Александр Дугин. По его мнению, обострение данного конфликта пока стоит на паузе.
"Стаи чёрных лебедей зловеще парят над человечеством. Как иранские дроны над Израилем. Израилю, кстати, больше в мире никто не сочувствует. Биби (израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. — Прим. Life.ru) жесток, кровав и жалок одновременно. Разговор с Байденом — это было унизительно, удар в самый центр его персональной хуцпы", — заявил Дугин.
Философ пояснил, что данное столкновение Ирана и Израиля является одним из важнейших событий мировой истории. По его словам, разворачивающиеся ныне конфликты представляют собой борьбу многополярного мира против однополярной гегемонии.
Дугин также подчеркнул, что шиитский мир сейчас находится в войне с мировой гегемонией, Израилем, а также Америкой, в то время как Россия борется с мировой гегемонией на Украине.
Напомним, что Иран в ответ на обстрел своего консульства в Дамаске сильно ударил по территории Израиля ракетами и БПЛА. По данным миссии Ирана в ООН, атака Тегерана на еврейское государство — это абсолютно законное действие в соответствии со статьёй Устава ООН о праве на самооборону. Атаку отразили в том числе с помощью средств США. Таким образом, американские военные уничтожили свыше 80 дронов, а также шесть баллистических ракет при ударе Тегерана по Израилю.