Дугин — о конфликте Ирана и Израиля: Стаи чёрных лебедей парят над человечеством

Начало войны между Израилем и Ираном будет являться важнейшим событием в мировой истории, заявил в беседе с "Царьградом" философ Александр Дугин. По его мнению, обострение данного конфликта пока стоит на паузе.

"Стаи чёрных лебедей зловеще парят над человечеством. Как иранские дроны над Израилем. Израилю, кстати, больше в мире никто не сочувствует. Биби (израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. — Прим. Life.ru) жесток, кровав и жалок одновременно. Разговор с Байденом — это было унизительно, удар в самый центр его персональной хуцпы", — заявил Дугин.

Философ пояснил, что данное столкновение Ирана и Израиля является одним из важнейших событий мировой истории. По его словам, разворачивающиеся ныне конфликты представляют собой борьбу многополярного мира против однополярной гегемонии.