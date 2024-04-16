Министры обороны США и Израиля сверили часы по массированной атаке Ирана

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант обсудили последствия иранской атаки по израильским объектам, которую совместно отражали ПВО ЦАХАЛ и авиация стран Запада. Об этом говорится в публикации на официальном сайте Пентагона.