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16 апреля, 05:44

Министры обороны США и Израиля сверили часы по массированной атаке Ирана

Главы Пентагона Остин и МО Израиля Галант обсудили последствия атаки Ирана

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант. Фото © ТАСС / Zuma

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант. Фото © ТАСС / Zuma

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант обсудили последствия иранской атаки по израильским объектам, которую совместно отражали ПВО ЦАХАЛ и авиация стран Запада. Об этом говорится в публикации на официальном сайте Пентагона.

"Министр [обороны США] отметил решительную поддержку обороны Израиля и подтвердил стратегическую цель, заключающуюся в региональной стабильности", сказано в сообщении.

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Напомним, в ночь на 14 апреля Иран ответил на израильский обстрел своего консульства в Дамаске, совершив массированную атаку по территории Израиля ракетами и беспилотниками. Миссия Ирана в ООН пояснила, что атака Тегерана на еврейское государство является совершенно законной мерой в рамках статьи Устава Всемирной организации о праве на самооборону. Соединённые Штаты оказали Израилю помощь в отражении иранской атаки. По информации Пентагона, американским военным удалось поразить более 80 дронов, а также шесть баллистических ракет, запущенных Ираном.

Юрий Лысенко
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