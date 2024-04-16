Песков отказался раскрыть планы Кремля по ротации в губернаторском корпусе
Кремль предпочитает не анонсировать перестановки в губернаторском корпусе, но президент РФ Владимир Путин активно занимается региональной проблематикой. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать слухи о ротации руководителей ряда субъектов РФ после инаугурации главы государства.
"Вы мне задаёте вопросы, на которые мы традиционно никогда не отвечаем, мы никогда не анонсируем кадровые процессы — назначения или отставки. Не будем это делать и сейчас", — сказал представитель Кремля. Он только добавил, что Путин активно занимается региональной проблематикой, активно работает с губернаторским корпусом, работы очень много.
Напомним, Путин победил на завершившихся 17 марта выборах президента, набрав 87,28% голосов. Обращаясь к гражданам, он поблагодарил всех проголосовавших вне зависимости от того, за кого они отдали голос. Инаугурация российского лидера состоится 7 мая.
Kremlin.ru