Песков отказался раскрыть планы Кремля по ротации в губернаторском корпусе

Кремль предпочитает не анонсировать перестановки в губернаторском корпусе, но президент РФ Владимир Путин активно занимается региональной проблематикой. Так пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать слухи о ротации руководителей ряда субъектов РФ после инаугурации главы государства.

"Вы мне задаёте вопросы, на которые мы традиционно никогда не отвечаем, мы никогда не анонсируем кадровые процессы — назначения или отставки. Не будем это делать и сейчас", — сказал представитель Кремля. Он только добавил, что Путин активно занимается региональной проблематикой, активно работает с губернаторским корпусом, работы очень много.