Появились подробности о состоянии пережившего инфаркт Куклачёва
Юрия Куклачёва планируют перевести из реанимации в стационар к выходным
Юрий Куклачёв. Обложка © VK / Театр кошек Куклачёва
Дрессировщика Юрия Куклачёва планируют перевести из реанимации в обычную палату к выходным, сообщает SHOT. Сейчас артист большую часть времени лежит и поднимается только для того, чтобы поесть.
По информации телеграм-канала, на данный момент основатель и руководитель Театра кошек круглосуточно находится под присмотром. Несмотря на тяжёлое состояние, артист планирует новые спектакли. Кроме того, Куклачёв хочет дать большую пресс-конференцию с врачами, которые спасли ему жизнь, и рассказать журналистам о произошедшем. Но пока медики запрещают ему такие активности, да и вообще любые контакты с посторонними.
Напомним, дрессировщик почувствовал себя плохо во время выступления в день своего юбилея, 12 апреля. Сначала все думали, что у артиста защемило нерв. Позже выяснилось, что у него обширный инфаркт. Спасти его удалось благодаря врачам. Медики провели трёхчасовую операцию, в ходе которой у Куклачёва останавливалось сердце.