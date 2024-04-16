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16 апреля, 10:20

Появились подробности о состоянии пережившего инфаркт Куклачёва

Юрия Куклачёва планируют перевести из реанимации в стационар к выходным

Юрий Куклачёв. Обложка © VK / Театр кошек Куклачёва

Юрий Куклачёв. Обложка © VK / Театр кошек Куклачёва

Дрессировщика Юрия Куклачёва планируют перевести из реанимации в обычную палату к выходным, сообщает SHOT. Сейчас артист большую часть времени лежит и поднимается только для того, чтобы поесть.

По информации телеграм-канала, на данный момент основатель и руководитель Театра кошек круглосуточно находится под присмотром. Несмотря на тяжёлое состояние, артист планирует новые спектакли. Кроме того, Куклачёв хочет дать большую пресс-конференцию с врачами, которые спасли ему жизнь, и рассказать журналистам о произошедшем. Но пока медики запрещают ему такие активности, да и вообще любые контакты с посторонними.

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Напомним, дрессировщик почувствовал себя плохо во время выступления в день своего юбилея, 12 апреля. Сначала все думали, что у артиста защемило нерв. Позже выяснилось, что у него обширный инфаркт. Спасти его удалось благодаря врачам. Медики провели трёхчасовую операцию, в ходе которой у Куклачёва останавливалось сердце.

Александра Мышляева
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