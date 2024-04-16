Появились подробности о состоянии пережившего инфаркт Куклачёва

Дрессировщика Юрия Куклачёва планируют перевести из реанимации в обычную палату к выходным, сообщает SHOT . Сейчас артист большую часть времени лежит и поднимается только для того, чтобы поесть.

По информации телеграм-канала, на данный момент основатель и руководитель Театра кошек круглосуточно находится под присмотром. Несмотря на тяжёлое состояние, артист планирует новые спектакли. Кроме того, Куклачёв хочет дать большую пресс-конференцию с врачами, которые спасли ему жизнь, и рассказать журналистам о произошедшем. Но пока медики запрещают ему такие активности, да и вообще любые контакты с посторонними.