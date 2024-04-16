Президент Ирана во время звонка Путину назвал вынужденной атаку на Израиль
Путин обсудил с Раиси обстановку на Ближнем Востоке после атаки Ирана на Израиль
Президент РФ Владимир Путин и глава Ирана Эбрахим Раиси. Обложка © Kremlin.ru, ТАСС / dpa / picture-alliance
Президент РФ Владимир Путина по телефону поговорил с коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом рассказали в Кремле, уточнив, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны и касался очередной эскалации на Ближнем Востоке.
"Подробно обсуждена обострившаяся обстановка на Ближнем Востоке после осуществлённого Израилем авиаудара по иранскому дипломатическому представительству в Дамаске и предпринятых Ираном ответных мер", — говорится в тексте.
Путин выразил надежду, что стороны ближневосточного конфликта проявят сдержанность и не допустят нового витка эскалации в регионе. Раиси пояснил, что Иран был вынужден пойти на ответные меры после агрессии Израиля, но при этом Тегеран не собирается идти на дальнейшее обострение.
Оба лидера сошлись во мнении, что первопричина напряжённости на Ближнем Востоке — это нерешённость палестино-израильского конфликта. Путин и Раиси подтвердили свою позицию, что Израиль обязан остановить обстрелы сектора Газа, которые привели к гуманитарной катастрофе в анклаве.
Напомним, в ночь на 14 апреля Иран ответил на израильский обстрел своего консульства в Дамаске, совершив массированную атаку по территории Израиля ракетами и беспилотниками. Тегеран пояснил, что это законная мера в рамках статьи Устава Всемирной организации о праве на самооборону. Соединённые Штаты оказали Израилю помощь в отражении иранской атаки. По информации Пентагона, американским военным удалось поразить более 80 дронов, а также шесть баллистических ракет, запущенных Ираном.