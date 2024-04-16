Президент Ирана во время звонка Путину назвал вынужденной атаку на Израиль Путин обсудил с Раиси обстановку на Ближнем Востоке после атаки Ирана на Израиль 16 апреля, 13:16 Президент РФ Владимир Путин и глава Ирана Эбрахим Раиси. Обложка © Kremlin.ru, ТАСС / dpa / picture-alliance

Президент РФ Владимир Путина по телефону поговорил с коллегой из Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом рассказали в Кремле, уточнив, что разговор состоялся по инициативе иранской стороны и касался очередной эскалации на Ближнем Востоке.

"Подробно обсуждена обострившаяся обстановка на Ближнем Востоке после осуществлённого Израилем авиаудара по иранскому дипломатическому представительству в Дамаске и предпринятых Ираном ответных мер", — говорится в тексте.

Путин выразил надежду, что стороны ближневосточного конфликта проявят сдержанность и не допустят нового витка эскалации в регионе. Раиси пояснил, что Иран был вынужден пойти на ответные меры после агрессии Израиля, но при этом Тегеран не собирается идти на дальнейшее обострение.

Оба лидера сошлись во мнении, что первопричина напряжённости на Ближнем Востоке — это нерешённость палестино-израильского конфликта. Путин и Раиси подтвердили свою позицию, что Израиль обязан остановить обстрелы сектора Газа, которые привели к гуманитарной катастрофе в анклаве.

Авторы Татьяна Миссуми