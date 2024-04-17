Врач рассказала, когда антибактериальное мыло принесёт только вред Врач Филёва: Антибактериальное мыло может привести к дисбиозу 17 апреля, 06:32 Антибактериальное мыло может привести к дисбиозу. Обложка © Freepik.com

Антибактериальное мыло содержит химические вещества (триклозан, хлоргексидин, бензалкония хлорид), уничтожающие бактерии или подавляющие их рост. В некоторых ситуациях его применение оправданно и необходимо: например, в больницах, чтобы снизить риск распространения инфекций. А что будет, если постоянно мыть им руки дома? Об этом Life.ru рассказала дерматолог Александра Филёва.

По словам врача, постоянное применение таких средств в быту может привести к нарушению нормальной микрофлоры и ухудшить работу естественных защитных механизмов. Микрофлора кожи и слизистых оболочек играет важную роль в поддержании здоровья и защите от инфекций, это сложное сообщество микроорганизмов (бактерий, грибков, вирусов), которые живут на поверхности и в глубоких слоях кожи, а также в волосяных фолликулах и сальных железах. Они играют ключевую роль в поддержании здоровья кожи, сдерживая избыточный рост друг друга.

К примеру, бактерия Staphylococcus epidermidis вырабатывает вещества, подавляющие рост вредных бактерий, и защищает кожу от колонизации патогенными микроорганизмами, а также участвует в процессах восстановления кожи. А грибки рода Malassezia помогают поддерживать кислотно-щелочной баланс кожи, её естественную увлажнённость и эластичность, а также создают защитный слой, препятствующий проникновению в её глубокие слои вредных микроорганизмов.

Регулярное использование антибактериальных средств способно привести к дисбиозу — нарушению баланса между полезными и болезнетворными микроорганизмами. В этом случае естественная защита кожи ослабевает, а микробы переходят к неконтролируемому росту, повышая риск инфекционного воспаления. Александра Филёва Дерматолог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Помимо того, учёные всё чаще поднимают вопрос развития устойчивости к антибиотикам. Длительное использование антибактериального мыла может способствовать развитию "супербактерий" — микроорганизмов, против которых бессильны стандартные антибактериальные препараты. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), антибиотикорезистентность может привести к тому, что обычные инфекции и незначительные травмы, которые успешно лечатся с помощью антибиотиков, станут смертельными.

На самом же деле, чтобы снизить риск инфекций, достаточно регулярно мыть руки с обычным мылом — не важно, кусковым или жидким: оно эффективно удаляет болезнетворные микроорганизмы с кожи и меньше вредит микрофлоре, чем антибактериальные средства. Однако важно делать это правильно: тщательно вспенивать мыло и втирать его в кожу не менее 20 секунд, обращая внимание на все участки рук, включая запястья, участки кожи между пальцами и под ногтями. После этого мыло следует хорошо смыть проточной водой, а руки — вытереть чистым полотенцем.

Помимо того, стоит регулярно обрабатывать часто используемые предметы: мобильный телефон, клавиатуру, дверные ручки и краны. Для них как раз подойдут антибактериальные средства, в том числе содержащие спирт, советует Филёва.

Авторы Андрей Горяничев