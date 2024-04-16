Политолог оценил работу губернаторов по устранению последствий паводка

Главы Оренбургской и Курганской областей буквально круглосуточно работают над устранением последствий паводка в этих регионах. Об этом в беседе с Life.ru рассказал директор Центра политического анализа Павел Данилин, отметив, что для поддержки местных жителей постоянно вводятся новые меры и осуществляется комплексная оценка имущества пострадавших от стихийного бедствия.

"Учитывая, что паводок только уходит — 3700 домов освобождены в Орске, тем не менее уже оценка имущества идёт, и выделяются ресурсы для помощи пострадавшим — как обычным жителям, так и предпринимателям для возрождения бизнеса. Принимаются меры для недопущения эпидемии, прививаются люди от гепатита", — указал Данилин.

По его словам, на контроле стоит сдерживание роста цен на строительные материалы, что крайне важно, учитывая объём восстановительных работ, которые необходимо будет провести в регионе. При этом губернаторы также участвуют в последовательной ежедневной работе, находясь в состоянии постоянного стресса, но сохраняя контроль над ситуацией и помогая стабилизировать её.

Безусловно, очень важно, что они имеют постоянный контакт с президентом и федеральными властями, которые также следят за происходящим в регионах и поддерживают губернаторов и муниципальные власти в борьбе с последствиями паводка, отметил эксперт.

Можно, не покривив душой, говорить о глубоком профессионализме глав регионов и о том, что меры поддержки, которые были уже выделены и которые разработаны, — огромные, надо сказать, меры поддержки, — они предпринимаются в адекватном и очень оперативным формате, что позволяет стабилизировать ситуацию. Павел Данилин Директор Центра политического анализа

Среди конкретных мер он отмечает введение пакетов поддержки для бизнеса и экономики региона, а также единовременную финансовую помощь жителям для того, чтобы сейчас приобрести предметы бытовой гигиены и минимальный набор вещей. Кроме того, был организован сбор гуманитарной помощи для жителей Курганской и Оренбургской областей, пострадавшим от паводка.