Захарова призвала СБ ООН работать для недопущения эскалации на Ближнем Востоке

Дальнейшее накаливание обстановки вокруг ситуации на Ближнем Востоке непозволительно. Работа Совета Безопасности ООН должна быть направлена на предотвращение развязывания полномасштабного конфликта в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы действительно исходим из того, что ситуацию ни в коем случае нельзя провоцировать для дальнейшей эскалации. И нужно сделать всё, чтобы Совет Безопасности ООН начал работать", — подчеркнула дипломат в эфире телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".