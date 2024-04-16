Захарова призвала СБ ООН работать для недопущения эскалации на Ближнем Востоке
Дальнейшее накаливание обстановки вокруг ситуации на Ближнем Востоке непозволительно. Работа Совета Безопасности ООН должна быть направлена на предотвращение развязывания полномасштабного конфликта в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы действительно исходим из того, что ситуацию ни в коем случае нельзя провоцировать для дальнейшей эскалации. И нужно сделать всё, чтобы Совет Безопасности ООН начал работать", — подчеркнула дипломат в эфире телепередачи "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия-1".
Она считает, что сейчас работе СБ ООН препятствуют ряд стран, которые "не дают возможности" для того, чтобы всемирная организация использовала свой ресурсный арсенал.
Постпред Израиля созвал заседание Всемирной организации после ударов Ирана, заявив, что это представляет собой серьёзную угрозу глобальному миру и безопасности. В свою очередь генсек ООН Гутерриш выступил с осуждением иранской атаки на Израиль. Он полагает, что такие действия могут спровоцировать в регионе начало полномасштабной войны на нескольких фронтах. Василий Небензя позднее указал на двойные стандарты стран Запада по отношению к обострению ситуации на Ближнем Востоке, припомнив атаки израильской армии на Посольство Ирана в Сирии.
ТАСС / Шарифулин Валерий