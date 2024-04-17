Признание Кологривого об отчиме в ВСУ призвали не считать сенсацией
Обозреватель Бабицкий не увидел криминала в словах Кологривого об отчиме в ВСУ
Никита Кологривый. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / n.kologrivyy
Откровение актёра Никиты Кологривого о службе отчима в Вооружённых силах Украины нельзя считать сенсацией или криминалом, заявил обозреватель "Царьграда" Александр Бабицкий. Эксперт напомнил, что этот случай — не редкость для России.
"В России у редкой семьи нет родственных связей с Украиной, а уж про население дюжины приграничных регионов и говорить нечего: практически у каждого жителя найдутся родственники на временно оккупированных националистическим режимом территориях", — подчеркнул журналист.
Также Бабицкий обратился к хейтерам Кологривого, которые принялись раскручивать его слова про мужа матери в негативном ключе. Обозреватель напомнил, что ранее актёр открыто поддержал участников спецоперации, в отличие от многих коллег по киноцеху.
Ранее Кологривый угодил в крупный скандал, устроив пьяный дебош в баре. На суде актёр раскаялся в содеянном и пообещал исправиться. Впрочем, признание вины не уберегло артиста от семидневного ареста.