Признание Кологривого об отчиме в ВСУ призвали не считать сенсацией

Откровение актёра Никиты Кологривого о службе отчима в Вооружённых силах Украины нельзя считать сенсацией или криминалом, заявил обозреватель "Царьграда" Александр Бабицкий. Эксперт напомнил, что этот случай — не редкость для России.

"В России у редкой семьи нет родственных связей с Украиной, а уж про население дюжины приграничных регионов и говорить нечего: практически у каждого жителя найдутся родственники на временно оккупированных националистическим режимом территориях", — подчеркнул журналист.