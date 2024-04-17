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17 апреля, 08:14

"Узкая кость и живой нрав": Сваха описала женщину, которая сможет покорить сердце завидного холостяка Дурова

Сваха Осипова: Дурова может покорить "породистая", стильная и умная женщина

Павел Дуров. Фото © VK / Павел Дуров

Павел Дуров. Фото © VK / Павел Дуров

Самый молодой миллиардер России Павел Дуров достаточно загадочен и закрыт для общества. Уверенность в своём совершенстве позволяет ему относиться к каждой своей сфере с достаточной прагматичностью и расчётом, к личной жизни в том числе, считает сваха Анна Осипова. По её мнению, сердце завидного холостяка свободно, потому что он всё ещё в поисках той самой, что сможет подойти по всем его критериям идеальной женщины.

"Я уверена, что Павел — человек сомневающийся. Он взвешивает и продумывает каждый свой ход как в жизни, так и в бизнесе, а будущую мать своих детей уж точно будет выбирать по множествам параметров", — объяснила она в беседе с порталом "Страсти".

Привлекательного и харизматичного холостяка с сотней миллионов долларов привлечёт "породистая", интеллектуальная, стильная, женственная, скромная в обществе и нескромная наедине девушка, уверена сваха. По её мнению, миллиардеру необходимы "узкая кость и живой нрав". Казалось бы, о чём ещё можно мечтать — идеальный мужчина. Но вот загвоздка: заинтересовать надолго Дурова будет крайне тяжело, так как он уже многое повидал и удивить его практически невозможно. Однако Осипова всё же рекомендует попробовать, но для начала "прокачать в себе самые сильные и лучшие стороны — как внешние, так и внутренние".

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Дуров назвал ежедневное число пользователей Telegram

Ранее основатель Telegram Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, который, кстати, совсем недавно интервьюировал президента России Владимира Путина. В беседе российский предприниматель рассказал о слежке со стороны ФБР. По словам Дурова, агенты в сфере кибербезопасности попытались тайно переманить его инженера.

Каринэ Гевондян
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