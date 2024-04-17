"Узкая кость и живой нрав": Сваха описала женщину, которая сможет покорить сердце завидного холостяка Дурова

Самый молодой миллиардер России Павел Дуров достаточно загадочен и закрыт для общества. Уверенность в своём совершенстве позволяет ему относиться к каждой своей сфере с достаточной прагматичностью и расчётом, к личной жизни в том числе, считает сваха Анна Осипова. По её мнению, сердце завидного холостяка свободно, потому что он всё ещё в поисках той самой, что сможет подойти по всем его критериям идеальной женщины.

"Я уверена, что Павел — человек сомневающийся. Он взвешивает и продумывает каждый свой ход как в жизни, так и в бизнесе, а будущую мать своих детей уж точно будет выбирать по множествам параметров", — объяснила она в беседе с порталом "Страсти".