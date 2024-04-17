В Госдуме предложили распространить ответственность за мародёрство на ЧС
В Госдуме разрабатывается законопроект, распространяющий ответственность по статье за мародёрство, которая ранее была предусмотрена только для военного положения, на чрезвычайные ситуации. Об этом говорится в письме первого заместителя руководителя фракции "Справедливой России — За правду" Яны Лантратовой главе СК РФ Александру Бастрыкину.
"Разграбление чужого имущества, брошенного в период наводнений либо других чрезвычайных ситуаций, действующее законодательство квалифицирует как кражу и наказывает двумя годами лишения свободы", — цитирует текст обращения Лантратовой RuNews24.
Депутат напомнила, что в рамках действующего российского законодательства разграбление чужой собственности, которая была оставлена во время наводнения или другой ЧС, считается кражей. В соответствующей статье УК РФ есть много разных степеней тяжести, влияющих на строгость наказания. К примеру, если во время такого преступления не было отягчающих обстоятельств, то правонарушителю грозит срок до двух лет. При этом "мародёрство" в качестве правонарушения сейчас существует только в военном праве.
В документе также предусмотрено повышение срока тюремного заключения для злоумышленников с шести до семи лет. Автор письма обратила внимание на публикации СМИ о том, что количество случаев мародёрства резко возросло во время эвакуации из Орска, когда местные жители были вынуждены бросать свои участки и дома, спасаясь от паводка.
Проблема с наказанием для мародёров стала актуальной после того, как 5 апреля на Оренбургскую область обрушился мощнейший за историю наблюдений паводок. Сперва в дамбе Орска зафиксировали два прорыва, на следующий день обнаружился ещё один. Ситуация в городе по-прежнему очень сложная. На фоне бедствия особо ушлые граждане решили обогатиться и принялись мародёрствовать в брошенных местными жителями домах. Узнав об этом, некоторые даже отказались оставлять свои жилища. Одна из местных жительниц рассказала, что злоумышленники не заинтересованы в том, чтобы помогать пострадавшим от стихии людям, — они хватаются лишь за возможность стащить что-либо из магазинов и соседских домов.
ТАСС / Станислав Красильников