В Госдуме предложили распространить ответственность за мародёрство на ЧС

В Госдуме разрабатывается законопроект, распространяющий ответственность по статье за мародёрство, которая ранее была предусмотрена только для военного положения, на чрезвычайные ситуации. Об этом говорится в письме первого заместителя руководителя фракции "Справедливой России — За правду" Яны Лантратовой главе СК РФ Александру Бастрыкину.

"Разграбление чужого имущества, брошенного в период наводнений либо других чрезвычайных ситуаций, действующее законодательство квалифицирует как кражу и наказывает двумя годами лишения свободы", — цитирует текст обращения Лантратовой RuNews24.

Депутат напомнила, что в рамках действующего российского законодательства разграбление чужой собственности, которая была оставлена во время наводнения или другой ЧС, считается кражей. В соответствующей статье УК РФ есть много разных степеней тяжести, влияющих на строгость наказания. К примеру, если во время такого преступления не было отягчающих обстоятельств, то правонарушителю грозит срок до двух лет. При этом "мародёрство" в качестве правонарушения сейчас существует только в военном праве.