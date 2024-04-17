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Регион
17 апреля, 14:31

Путин соберёт совещание с главами муниципалитетов после схода воды в регионах

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что соберёт широкое совещание с главами муниципалитетов после схода паводковых вод в регионах. На заседании, по словам российского лидера, будут обсуждаться вопросы восстановления инфраструктуры и жилья.

"Чуть попозже, когда вода будет сходить, мы соберёмся в ещё более широком составе, с руководителями муниципалитетов, и обсудим вопросы, связанные с восстановлением инфраструктуры и жилья. Там есть тонкие вопросы, мы к ним ещё обязательно вернёмся", — сказал президент.

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Напомним, сегодня глава государства проводит совещание с членами правительства. В начале заседания он сказал, что всегда находится на связи с главой МЧС Куренковым, который докладывает о ситуации с паводками. В свою очередь начальник ведомства отметил: в Орске и Оренбурге уровень воды начал снижаться, но показатели остаются критически высокие. Президент России добавил, что ущерб от паводков должен оцениваться немедленно, без пауз.

Обложка ©

ТАСС / Григоров Гавриил

Александра Мышляева
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