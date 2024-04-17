Адвокат убийцы игрока КВН в Сочи объяснил, где его клиент пропадал всё это время

Убивший комика Амирана Геворкяна во время фестиваля КВН в Сочи Артур Расулов не скрывался от правоохранителей, а три месяца находился по адресу проживания — дома в Дагестане. Об этом SHOT рассказал адвокат подсудимого Геннадий Абдуразаков.

Адвокат Артура Расулова заявил, что его подзащитный три месяца находился по адресу проживания в Дагестане, но там не проводились разыскные мероприятия. Видео © Telegram / SHOT

"Он находился по месту своего жительства. По его месту жительства никаких разыскных мероприятий не проводилось", — заявил защитник, сделав акцент на том, что Расулов сам сдался полиции через три месяца после убийства.