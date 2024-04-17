Адвокат убийцы игрока КВН в Сочи объяснил, где его клиент пропадал всё это время
Адвокат Абдуразаков: Обвиняемый в убийстве игрока КВН три месяца находился дома
Убивший комика Амирана Геворкяна во время фестиваля КВН в Сочи Артур Расулов не скрывался от правоохранителей, а три месяца находился по адресу проживания — дома в Дагестане. Об этом SHOT рассказал адвокат подсудимого Геннадий Абдуразаков.
Адвокат Артура Расулова заявил, что его подзащитный три месяца находился по адресу проживания в Дагестане, но там не проводились разыскные мероприятия. Видео © Telegram / SHOT
"Он находился по месту своего жительства. По его месту жительства никаких разыскных мероприятий не проводилось", — заявил защитник, сделав акцент на том, что Расулов сам сдался полиции через три месяца после убийства.
Как заявил SHOT адвокат Геннадий Абдуразаков, спустя три месяца после убийства юмориста Амирана Геворкяна (на правом фото) на фестивале КВН в Сочи Расулов сам решил сдаться полицейским.
Напомним, экс-участник КВН-команды "Южная столица" 31-летний Амиран Геворкян был убит на фестивале в Сочи в результате драки с 32-летним Артуром Расуловым около гостиницы "Жемчужина". Комик впал в кому после потасовки и умер через несколько дней. Расулова задержали только через три месяца после случившегося. Теперь он может получить до 15 лет колонии в рамках статьи "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлёкшее по неосторожности его смерть". Сегодня стало известно, что Хостинский районный суд отправил обвиняемого в СИЗО до 23 мая.
Telegram / SHOT