Добровинский объяснил Life.ru, поможет ли Блиновской участие её мужа в СВО
Адвокат Добровинский: Участие мужа Блиновской в СВО не поможет ему закрыть долги
Алексей Блиновский в зоне СВО. Фото © Life.ru
Уход Алексея Блиновского на специальную военную операцию не поможет "королеве марафонов" выйти из СИЗО и решить проблемы с налоговой. Об этом Life.ru рассказал юрист, специалист по семейным делам Александр Добровинский.
Добровинский рассказал, поможет ли участие Алексея Блиновского в СВО выйти из СИЗО его жене. Видео © Life.ru
По его словам, СВО не имеет никакого отношения ни к налоговому органу, ни к следствию, поэтому служба по контракту или спонсирование спецоперации не может повлиять на судью или обвинение. При этом и списание налоговой задолженности тоже не предусмотрено, добавил Добровинский.
"Долги и штрафы перед налоговой списать, потому что ты пошёл куда-то, невозможно, они остаются. Что изменится от того, что человек пошёл на СВО? Нет, я не думаю, что это что-то каким-то образом повлияет на налоговую организацию. Было бы слишком легко — прощать всем налоги, если бы человек сходил один раз на СВО, и потом, не знаю, с ним что-то случилось. Нет, конечно", — отметил юрист.
Добровинский также ответил на вопрос, с кем останутся дети Блиновских. По его словам, когда оба родителя не могут воспитывать своих чад, то в силу вступает институт опеки и попечительства, который назначает временных опекунов. Он отметил, что зачастую это место занимают бабушки, дедушки, тёти, дяди, старшие братья и сёстры. Но если у детей совсем никого нет, то органы опеки ищут желающих взять на себя обязанности.
Напомним, ранее Life.ru писал, что муж Елены Блиновской поехал в зону специальной военной операции для того, чтобы попытаться спасти свой бизнес от полного падения. Участием в боевых действиях он хочет реабилитироваться и попытаться повлиять на решение Фемиды о переводе супруги из СИЗО. Известно, что бизнесмен занимается сборкой беспилотников. Life.ru публиковал первые фото Блиновского из зоны СВО. А недавно была раскрыта личность его знаменитого сослуживца.