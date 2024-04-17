Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 18:24

Добровинский объяснил Life.ru, поможет ли Блиновской участие её мужа в СВО

Адвокат Добровинский: Участие мужа Блиновской в СВО не поможет ему закрыть долги

Алексей Блиновский в зоне СВО. Фото © Life.ru

Алексей Блиновский в зоне СВО. Фото © Life.ru

Уход Алексея Блиновского на специальную военную операцию не поможет "королеве марафонов" выйти из СИЗО и решить проблемы с налоговой. Об этом Life.ru рассказал юрист, специалист по семейным делам Александр Добровинский.

Добровинский рассказал, поможет ли участие Алексея Блиновского в СВО выйти из СИЗО его жене. Видео © Life.ru

По его словам, СВО не имеет никакого отношения ни к налоговому органу, ни к следствию, поэтому служба по контракту или спонсирование спецоперации не может повлиять на судью или обвинение. При этом и списание налоговой задолженности тоже не предусмотрено, добавил Добровинский.

"Долги и штрафы перед налоговой списать, потому что ты пошёл куда-то, невозможно, они остаются. Что изменится от того, что человек пошёл на СВО? Нет, я не думаю, что это что-то каким-то образом повлияет на налоговую организацию. Было бы слишком легко — прощать всем налоги, если бы человек сходил один раз на СВО, и потом, не знаю, с ним что-то случилось. Нет, конечно", — отметил юрист.

Добровинский также ответил на вопрос, с кем останутся дети Блиновских. По его словам, когда оба родителя не могут воспитывать своих чад, то в силу вступает институт опеки и попечительства, который назначает временных опекунов. Он отметил, что зачастую это место занимают бабушки, дедушки, тёти, дяди, старшие братья и сёстры. Но если у детей совсем никого нет, то органы опеки ищут желающих взять на себя обязанности.

Жена Портнягина показала его первый день под домашним арестом
Жена Портнягина показала его первый день под домашним арестом

Напомним, ранее Life.ru писал, что муж Елены Блиновской поехал в зону специальной военной операции для того, чтобы попытаться спасти свой бизнес от полного падения. Участием в боевых действиях он хочет реабилитироваться и попытаться повлиять на решение Фемиды о переводе супруги из СИЗО. Известно, что бизнесмен занимается сборкой беспилотников. Life.ru публиковал первые фото Блиновского из зоны СВО. А недавно была раскрыта личность его знаменитого сослуживца.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Елена Блиновская
  • Комментарии Лайфу
  • Александр Добровинский
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров