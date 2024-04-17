Добровинский объяснил Life.ru, поможет ли Блиновской участие её мужа в СВО

Уход Алексея Блиновского на специальную военную операцию не поможет "королеве марафонов" выйти из СИЗО и решить проблемы с налоговой. Об этом Life.ru рассказал юрист, специалист по семейным делам Александр Добровинский.

Добровинский рассказал, поможет ли участие Алексея Блиновского в СВО выйти из СИЗО его жене. Видео © Life.ru

По его словам, СВО не имеет никакого отношения ни к налоговому органу, ни к следствию, поэтому служба по контракту или спонсирование спецоперации не может повлиять на судью или обвинение. При этом и списание налоговой задолженности тоже не предусмотрено, добавил Добровинский.

"Долги и штрафы перед налоговой списать, потому что ты пошёл куда-то, невозможно, они остаются. Что изменится от того, что человек пошёл на СВО? Нет, я не думаю, что это что-то каким-то образом повлияет на налоговую организацию. Было бы слишком легко — прощать всем налоги, если бы человек сходил один раз на СВО, и потом, не знаю, с ним что-то случилось. Нет, конечно", — отметил юрист.