Жена Портнягина показала его первый день под домашним арестом

Жена блогера Дмитрия Портнягина показала, как он проводит время под домашним арестом, — сегодня его первый день. На кадрах, опубликованных в соцсетях Екатерины, бизнесмен играет с сыном во дворе. Сам он в зале суда говорил, что арест для него — это почти двухмесячный "отпуск".