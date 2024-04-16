Жена Портнягина показала его первый день под домашним арестом
Жена блогера Дмитрия Портнягина показала, как он проводит время под домашним арестом, — сегодня его первый день. На кадрах, опубликованных в соцсетях Екатерины, бизнесмен играет с сыном во дворе. Сам он в зале суда говорил, что арест для него — это почти двухмесячный "отпуск".
Жена Портнягина показала его первый день под домашним арестом. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / portnyagina
Напомним, Портнягина подозревают в нарушении двух статей УК РФ. Следствие выяснило, что с 2018 по 2020 год он и его супруга, которая проходит по делу подозреваемой, недоплатили свыше 124 миллионов рублей налогов, более 91 миллиона из которых переводили на третьи юрлица, а также свыше 64 миллионов в виде пеней и штрафов. После обвинений бизнесмен вышел на связь из зоны спецоперации и заявил, что уладит все вопросы, в тот же день долг был погашен, но его всё равно задержали и доставили на допрос в подмосковный СК. Накануне блогера отправили под домашний арест. Он, кстати, свою вину признал.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / portnyagina