Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 апреля, 20:08

Росавиация сообщила о стабилизации авиасообщения с Дубаем после мощного ливня

Российские авиакомпании возобновили полёты в Дубай и из него после восстановления работы местной воздушной гавани, лишь за последние сутки выполнено несколько десятков рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.

"В настоящее время ситуация с отправкой рейсов по направлениям в/из Дубая постепенно стабилизируется. В течение 17 апреля отечественные авиакомпании выполнили между аэропортами России и Дубая около 30 рейсов", — отчитались в Росавиации.

Дети на полу, потоп на взлётной: Life.ru разведал обстановку в "адском лагере" с сотнями россиян в аэропорту Дубая
Дети на полу, потоп на взлётной: Life.ru разведал обстановку в "адском лагере" с сотнями россиян в аэропорту Дубая

Напомним, что аэропорт Дубая временно прекращал работу из-за мощных ливней, накрывших мегаполис несколькими днями ранее. Из-за неблагоприятных метеоусловий десятки россиян застряли в воздушной гавани, ожидая своих рейсов. Авиакомпании пообещали сделать всё возможное, чтобы как можно быстрее перевезти пассажиров.

Обложка ©

Shutterstock / Alexandr Zimovskoy

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Росавиация
  • оаэ
  • Путешествия и туризм
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров