Росавиация сообщила о стабилизации авиасообщения с Дубаем после мощного ливня
Российские авиакомпании возобновили полёты в Дубай и из него после восстановления работы местной воздушной гавани, лишь за последние сутки выполнено несколько десятков рейсов. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.
"В настоящее время ситуация с отправкой рейсов по направлениям в/из Дубая постепенно стабилизируется. В течение 17 апреля отечественные авиакомпании выполнили между аэропортами России и Дубая около 30 рейсов", — отчитались в Росавиации.
Напомним, что аэропорт Дубая временно прекращал работу из-за мощных ливней, накрывших мегаполис несколькими днями ранее. Из-за неблагоприятных метеоусловий десятки россиян застряли в воздушной гавани, ожидая своих рейсов. Авиакомпании пообещали сделать всё возможное, чтобы как можно быстрее перевезти пассажиров.
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