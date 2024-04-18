Виноват коронавирус: Близкие Кунгурова озвучили новую версию его гибели
URA.ru: В семье певца Кунгурова связывают его трагедию с последствиями ковида
Гибель 40-летнего талантливого исполнителя Евгения Кунгурова потрясла поклонников. Обложка © Сергей Фадеичев / ТАСС
На похоронах участника шоу "Голос", оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова в городе Заречном Свердловской области прозвучала новая версия его гибели. Оказывается, некоторые родственники выдающегося баритона убеждены, что первопричиной смерти стали последствия перенесённого коронавируса: якобы после него у Кунгурова ухудшилось состояние психики, и он перестал справляться с собой, передаёт URA.ru.
"Пишут неправду. То, что он пил, — неправда. Это всё после ковида", — сообщил журналистам один из посетителей траурной церемонии, близкий к семье певца.
Отметим, что влияние ковида на психику — это не пустые слова. Последние исследования показывают, что примерно у 30% выздоровевших наблюдаются такие долгосрочные осложнения, как повышенная тревожность, депрессия, потеря памяти, панические атаки. Исследователи сообщают, что у 20–40% пациентов наблюдаются такие психиатрические нарушения, как бессонница — она диагностируется более чем у 40% больных, нарушения концентрации и внимания фиксируются также почти у 40% пациентов, тревожность выявляют почти у 40% больных. О губительных последствиях ковида, в том числе для психического здоровья, редакция Life.ru сняла документальный фильм "Постковид", отмеченный множеством наград.
Облысение, депрессия, панические атаки и провалы в памяти: что делать с последствиями CoViD-19. Видео © YouTube / LIFE doc
Напомним, о смерти певца стало известно 8 апреля: он покончил с собой. Жена Кунгурова обратилась в экстренные службы и заявила, что получила от супруга тревожное СМС. После этого артист перестал отвечать на звонки. Прибывшие спасатели обнаружили тело мужчины возле его дома. Правоохранители не нашли признаков насильственной смерти. Выяснилось, что участник шоу "Голос" несколько раз лежал в психбольнице, а буквально перед трагедией он успел закодироваться.