Виноват коронавирус: Близкие Кунгурова озвучили новую версию его гибели

На похоронах участника шоу "Голос", оперного и эстрадного певца Евгения Кунгурова в городе Заречном Свердловской области прозвучала новая версия его гибели. Оказывается, некоторые родственники выдающегося баритона убеждены, что первопричиной смерти стали последствия перенесённого коронавируса: якобы после него у Кунгурова ухудшилось состояние психики, и он перестал справляться с собой, передаёт URA.ru .

"Пишут неправду. То, что он пил, — неправда. Это всё после ковида", — сообщил журналистам один из посетителей траурной церемонии, близкий к семье певца.

Отметим, что влияние ковида на психику — это не пустые слова. Последние исследования показывают, что примерно у 30% выздоровевших наблюдаются такие долгосрочные осложнения, как повышенная тревожность, депрессия, потеря памяти, панические атаки. Исследователи сообщают, что у 20–40% пациентов наблюдаются такие психиатрические нарушения, как бессонница — она диагностируется более чем у 40% больных, нарушения концентрации и внимания фиксируются также почти у 40% пациентов, тревожность выявляют почти у 40% больных. О губительных последствиях ковида, в том числе для психического здоровья, редакция Life.ru сняла документальный фильм "Постковид", отмеченный множеством наград.