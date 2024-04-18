Захарова обратилась к страховым скрягам после отказа возместить €400 млн за подрыв "Потоков"

Отказ компаний Lloyd’s of London и Arch Insurance выплатить €400 млн компенсации Nord Stream AG за взорванные "Северные потоки" указывает на то, что система страхования на Западе погребена под руинами "либеральных ценностей". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на причину отказа: якобы газопровод пострадал в результате военных действий, а такие риски не были включены в контракт. Захарову также возмутило несогласие страховщиков с размером требований истца в €400 млн. По её оценке, ситуация является ещё одной важной характеристикой "либеральных ценностей" Запада, под руинами которых теперь завалена святая святых рыночной экономики — страховая система.

"Кто же теперь будет западным страховым компаниям доверять? Мало того что западники воруют государственные активы, частную собственность, угрожают уничтожить крупнейшие гражданские инфраструктурные объекты, реализованные за счёт инвестиций, а потом волшебным образом взорванные, так теперь и до страховок добрались", — задаётся вопросом представитель МИД.