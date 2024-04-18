Захарова обратилась к страховым скрягам после отказа возместить €400 млн за подрыв "Потоков"
Захарова раскритиковала западных страховщиков за отказ в компенсации Nord Stream
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Отказ компаний Lloyd’s of London и Arch Insurance выплатить €400 млн компенсации Nord Stream AG за взорванные "Северные потоки" указывает на то, что система страхования на Западе погребена под руинами "либеральных ценностей". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Дипломат обратила внимание на причину отказа: якобы газопровод пострадал в результате военных действий, а такие риски не были включены в контракт. Захарову также возмутило несогласие страховщиков с размером требований истца в €400 млн. По её оценке, ситуация является ещё одной важной характеристикой "либеральных ценностей" Запада, под руинами которых теперь завалена святая святых рыночной экономики — страховая система.
"Кто же теперь будет западным страховым компаниям доверять? Мало того что западники воруют государственные активы, частную собственность, угрожают уничтожить крупнейшие гражданские инфраструктурные объекты, реализованные за счёт инвестиций, а потом волшебным образом взорванные, так теперь и до страховок добрались", — задаётся вопросом представитель МИД.
У Захаровой также возник вопрос к английским страховым скрягам: "Кто против кого, с их точки зрения, воюет". Сама же она намекнула на него ответ, напомнив о том, что поставки вооружений Киеву идут за счёт Запада, который и был зачинщиком государственного переворота на Украине.
Напомним, 26 сентября 2022 года на "Северных потоках" произошли взрывы в экономических зонах Дании и Швеции в Балтийском море. Совместное расследование вели Берлин, Копенгаген и Стокгольм, однако результатов это не дало. Россию от материалов отстранили. 7 февраля 2024 года стало известно, что Швеция закрыла дело. Как рассказали в прокуратуре, установить виновных не смогли. При этом президент РФ Владимир Путин заявлял о том, что СП взорвали спецслужбы США.